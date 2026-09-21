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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قدم الآن.. وظائف جديدة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن الوظائف التي أعلنتها وزارة العمل توافر مجموعة جديدة من فرص العمل أمام الشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة في عدد من الشركات العاملة في مجالات التجارة والصناعة والنقل والخدمات.

وظائف

وتتنوع الوظائف المعلنة بين المبيعات والكاشير والبيع والتجهيز والأعمال الفنية والقيادة والأمن وغيرها من التخصصات فيما تختلف شروط التقديم والمزايا والرواتب وفقا لطبيعة كل وظيفة.

ويمكن للراغبين في التقديم التوجه إلى مديريات العمل التابعة للوزارة في المحافظات أو الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر أو التواصل مباشرة مع الشركات المعلنة وفقا لآليات التقديم المحددة لكل فرصة.

 

وظائف شركة للصناعات الخشبية

تتيح شركة للصناعات الخشبية عددا من فرص العمل في الوظائف الفنية والإنتاجية والأمنية والقيادة.

فني تجميع 20 فرصة.

فني ماكينات 20 فرصة.

مساعد فني 20 فرصة.

سائق كلارك 5 فرص.

فرد أمن 10 فرص.

عامل تجهيز 10 فرص.

عامل عادي 10 فرص.

شروط ومزايا الوظائف

تتطلب الوظائف مؤهلا عاليا أو متوسطا وفقا لطبيعة المهنة.

وتتراوح أعمار المتقدمين بين 23 و35 عاما.

وتتطلب الوظائف خبرة في المجالات المطلوبة بينما توفر الشركة تدريبا مدفوع الأجر لمدة 3 أشهر في حالة عدم وجود خبرة.

ويطبق الحد الأدنى للأجور مع إمكانية زيادة الأجر وفقا للخبرة.

وتشمل المزايا التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي إلى جانب توفير الإقامة للمغتربين.

بيانات التواصل

العنوان مدينة بدر المنطقة الصناعية الخامسة قطعة 12 القاهرة.

وظائف

وظائف بشركه للحافلات

تتضمن فرص العمل المتاحة في شركة للحافلات مجموعة من الوظائف الفنية في مجالات اللحام والدهان والميكانيكا وكهرباء السيارات وتكييف السيارات.

مساعد فني 150 فرصة.

فني لحام 30 فرصة.

فني دهان 30 فرصة.

فني ميكانيكا 20 فرصة.

فني كهرباء سيارات 20 فرصة.

فني تكييف سيارات 10 فرص.

فني فيبر 20 فرصة.

شروط الوظائف

تشترط الوظائف الحصول على مؤهل متوسط مع توافر خبرة تتراوح بين 3 و5 سنوات وفقا لطبيعة الوظيفة.

وتتراوح أعمار المتقدمين بين 18 و35 عاما.

ويطبق الحد الأدنى للأجور على الوظائف المعلنة مع إمكانية زيادة الأجر وفقا للخبرة.

بيانات التواصل

العنوان المنطقة الصناعية الأولى القطعة الرابعة السويس.

وظائف

وظائف ماركت للتجارة والتوزيع

تتضمن الوظائف المتاحة في شركة ماركت للتجارة والتوزيع عددا من الفرص في مجالات المبيعات والتجزئة والخدمات والقيادة على النحو التالي.

مسؤول مبيعات 100 فرصة.

كاشير 50 فرصة.

بقال 50 فرصة.

منسق ممرات 50 فرصة.

بائع لحوم 30 فرصة.

بائع مأكولات 30 فرصة.

بائع خضروات 30 فرصة.

سائق برخصة أولى أو ثانية 20 فرصة.

شروط وظائف مترو ماركت

تشترط الوظائف الحصول على مؤهل عال أو متوسط وفقا لطبيعة كل مهنة.

وتتراوح أعمار المتقدمين بين 20 و40 عاما.

ويطبق الحد الأدنى للأجور على الوظائف المعلنة مع إمكانية زيادة الأجر وفقا للخبرة.

بيانات التواصل

العنوان 53 شارع مصر حلوان الزراعي المعادي القاهرة.

وظائف جديدة وظائف وظائف جديدة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وزارة العمل

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