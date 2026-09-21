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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر.. إجراء اختبارات المتقدمين لشغل الوظائف القيادية

برئاسة محافظ الأقصر ...اللجنة العليا الدائمة للقيادات بالأقصر تجري مقابلات واختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية بديوان المحافظة والمدن
برئاسة محافظ الأقصر ...اللجنة العليا الدائمة للقيادات بالأقصر تجري مقابلات واختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية بديوان المحافظة والمدن
شمس يونس

عقدت اللجنة العليا الدائمة للقيادات بمحافظة الأقصر، برئاسة المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعاتها ، اليوم الاثنين،  لإجراء المقابلات الشخصية والاختبارات للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن التابعة لها، وذلك في إطار جهود المحافظة لاختيار الكفاءات القادرة على الارتقاء بمستوى الأداء التنفيذي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاء انعقاد اللجنة عقب انتهاء الأمانة الفنية من استلام ملفات المتقدمين وغلق باب قبول الطلبات وفقًا للإعلان رقم (1) لسنة 2025، حيث بدأت اللجنة أعمالها بتقييم المتقدمين من خلال المقابلات والاختبارات، وفقًا للمعايير والضوابط القانونية المنظمة لشغل وظائف الإدارة العليا، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر تأهيلًا لشغل المواقع القيادية.

وتضمنت الوظائف المطروحة: رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة، ومدير عام حماية أملاك الدولة، ومدير عام التخطيط والتنمية العمرانية، ومدير عام خدمة المواطنين، ومدير عام الموارد البشرية، ومدير عام البرامج الأجنبية والتنمية الشاملة، ومدير عام العلاقات العامة الخارجية والداخلية، ومدير عام الأمن، ومدير عام النظافة والتجميل، ومدير عام مركز معلومات شبكات المرافق، ومدير عام الاستثمار، ومدير عام تنمية المناطق الأثرية، إلى جانب وظائف نواب رؤساء مراكز ومدن الزينية وإسنا وأرمنت.

وأكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن اختيار القيادات الجديدة يأتي في إطار الحرص على دعم الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية، مشددًا على أن عملية التقييم تتم وفق أسس موضوعية ومعايير واضحة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أفضل استجابة لاحتياجات المواطنين.

وأشار محافظ الأقصر إلى أهمية أن تتسم القيادات التنفيذية بالقدرة على اتخاذ القرار، والعمل الميداني، والتعامل الفعال مع الملفات المختلفة، بما يدعم جهود المحافظة في تنفيذ خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات بمختلف القطاعات.

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