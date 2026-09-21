رئيس مدينة إسنا يبحث مع قيادات مديرية الزراعة ملفات التصالح والتقنين ومواجهة التعديات بالأقصر

عقد اللواء أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الاقصر، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالقطاع الزراعي، وفي مقدمتها التصالح وتقنين الأوضاع والتعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي للتعديات.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد فؤاد حسن، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، والمهندس علي لطفي، مدير مديرية الإصلاح الزراعي، والمهندس عماد وديع، مدير الإدارة الزراعية بإسنا، إلى جانب رؤساء مجالس القرى ورؤساء الوحدات الزراعية.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لملفات التصالح وتقنين الأوضاع، مع بحث سبل تسريع وتيرة العمل وتذليل المعوقات أمام المواطنين، بما يضمن استكمال الإجراءات وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

كما ناقش الحضور آليات التعامل مع منظومة المتغيرات المكانية، وسرعة فحص التقارير الواردة والتحقق منها ميدانيًا، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات أو أعمال بناء غير قانونية، والتعامل معها وإزالتها في المهد لمنع تفاقمها.

واستعرض الاجتماع الاستعدادات الخاصة بالموجة الـ٣٠ لإزالة التعديات، ومراجعة المستهدفات وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على تكامل جهود الأجهزة التنفيذية والزراعية والوحدات المحلية للحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي الفوري لأي تعديات جديدة.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية، ورفع معدلات الاستجابة للبلاغات والتقارير الواردة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يعزز جهود الدولة في حماية الرقعة الزراعية، والحفاظ على أملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في منظومة البناء والتعامل مع الأراضي.