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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كيف تحول ملتقى الأقصر للتصوير من فعالية سنوية إلى مشروع مستدام للفن التشكيلي؟

ملتقى
ملتقى
أحمد عبد القوى

يمثل ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، بعد 18 دورة متتالية، تجربة فنية تجاوزت فكرة الحدث السنوي الذي يجمع مجموعة من الفنانين لفترة محدودة، لتبدأ ملامح تحوله تدريجيًا إلى مشروع أكثر استدامة داخل المشهد التشكيلي المصري.

وتكشف الدورة التاسعة عشرة عن توجه واضح نحو تطوير آليات العمل، خاصة مع توسيع قاعدة اختيار الفنانين عبر نظام للترشيحات، بحيث يقدم عدد من المختصين أسماء فنانين للمشاركة، ثم تتولى اللجنة العليا عملية الاختيار، وهي خطوة تفتح المجال أمام تنوع أكبر في المدارس الفنية والخبرات المشاركة.

ويأتي تخصيص منحة لأحد الفنانين المشاركين في صالون الشباب ليضيف بعدًا آخر للاستدامة، من خلال ربط الأجيال الجديدة بالملتقى ومنح الفنانين الشباب فرصة للاحتكاك بتجارب أكثر خبرة، بما يخلق مسارًا متصلًا لاكتشاف المواهب ودعمها.

ولا تتوقف قيمة الملتقى عند إنتاج الأعمال الجديدة، إذ أسهمت الدورات السابقة في تكوين رصيد فني كبير، ظهر جزء منه في المعرض الذي ضم نحو 90 عملًا مختارًا من نتاج 18 دورة سابقة، وهو ما يكشف إمكانية التعامل مع هذا الرصيد باعتباره أرشيفًا بصريًا يوثق تطور الحركة التشكيلية وتجارب الفنانين المشاركين.

كما يعزز التعاون بين صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعمارى حمدى سطوحى وصندوق التنمية الحضرية من فرص نقل الفن إلى مساحات أوسع، خاصة مع المشروعات الثقافية المرتبطة بمتحف الفنان نبيل درويش وتلال الفسطاط، وهو اتجاه يمكن أن يحول الأعمال الفنية من نتاج مرتبط بموعد الملتقى إلى جزء دائم من المشهد الثقافي والعمراني.

ويبقى التحدي الأساسي أمام الملتقى هو استثمار هذا التراكم من خلال معارض دورية، وأرشيف رقمي، وبرامج للفنانين الشباب، وإتاحة الأعمال للجمهور على مدار العام، بما يجعل ملتقى الأقصر منصة مستمرة لإنتاج الفن وحفظه وعرضه، وليس مجرد فعالية تنتهي بانتهاء أيام انعقادها.

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