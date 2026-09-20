الداخلية تكشف عن تفاصيل جريمة غسل بـ 200 مليون جنيه

قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى وزوجته – مقيمان محافظة الجيزة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاط الأول الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومعاونة الثانية ليه فى محاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والمركبات)





قد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (200) مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك استمرار لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .