بشرى لـ 10 ملايين أسرة؟.. نائب يكشف تفاصيل مطالب زيادة المعاشات بالبرلمان

رد النائب مصطفى البنا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على سؤال: «هل في مناقشة الموازنة العامة للدولة 2026-2027، تم الحديث عن زيادة قيمة المعاشات بسبب الأوضاع الحالية؟».

وقال عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «بالفعل حدث جدل كبير داخل الجلسة العامة، وكانت هناك مطالب من عدد كبير من النواب بزيادة المعاشات، وكانت هناك تمنيات بالوصول بها إلى الحد الأدنى للأجور».

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن النواب يشعرون بأصحاب المعاشات، وأنهم يعلمون أن هناك موظفين كانوا يحصلون على 7000 و8000 جنيه، وبعدها بأيام يحصلون على معاش قليل لا يتناسب مع الحياة.

ولفت إلى أن هناك مطالب من النواب بتطوير صناديق الاستثمارات الخاصة بالمعاشات، لزيادة المعاشات والتأمينات، وأن يكون هناك كفاءة في حسابات معامل الاستثمار، وأن يكون هناك تعديل للقوانين.

وأشار إلى أن هناك مشروعات قوانين مقدمة للمجلس بخصوص المعاشات والتأمينات، وأنه يأمل في دور الانعقاد الجديد، الذي سيكون خلال الشهر المقبل، أن يتم مناقشتها وحلها، وأن هذا سيكون له رد إيجابي على 10 ملايين أسرة.