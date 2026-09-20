خبير اقتصادي: ارتفاع النفط إلى 110 دولارات يضغط على أسعار البترول في مصر

حذر مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، من تداعيات استمرار الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في مضيق باب المندب انعكست على الاقتصاد رغم عدم مشاركة مصر بشكل مباشر في الحرب.

تكاليف الشحن وإيرادات قناة السويس

وأوضح بدرة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تأثير الأزمات العالمية ظهر في عدد من القطاعات، من بينها تكاليف الشحن وإيرادات قناة السويس.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى مستويات تتراوح بين 100 و110 دولارات للبرميل من شأنه أن يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات البترولية في مصر، وهو ما قد يضيف مزيدًا من الضغوط على معدلات التضخم.

تراجع الدولار الأمريكي

وتطرق الخبير الاقتصادي إلى أداء العملات العالمية، موضحًا أن قيمة عدد من العملات تراجعت بنسب متفاوتة، وذكر أن الجنيه المصري انخفض بنحو 85% من قيمته، بينما أشار إلى تراجع الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني بنحو 30% والين الياباني بنحو 78%.

كما تحدث بدرة عن التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن أحداث عام 2011 ساهمت، بحسب تقديره، في زيادة أعباء الديون وتداعياتها الاقتصادية.

وكشف أن الحكومة تعتزم عقد مؤتمر اقتصادي خلال شهر أكتوبر المقبل، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بحجم الدين، ومبرراته، والتداعيات والخسائر المرتبطة به.