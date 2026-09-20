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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من لقطة عابرة إلى مزار جماهيري.. «صخرة صلاح» تشعل طرابزون بعد هاتريك جالاتا سراي

محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو مصطفى

تحولت الصخرة التي ظهر عليها النجم المصري محمد صلاح خلال زيارته إلى مرتفعات مدينة طرابزون التركية، إلى نقطة جذب لجماهير المدينة، بعدما انتشرت على نطاق واسع صور وفيديوهات اللاعب من الموقع بالتزامن مع بدايته اللافتة مع طرابزون سبور.

 «صخرة صلاح» تشعل طرابزون بعد هاتريك جالاتا سراي

وشهد الموقع توافد عدد من مشجعي طرابزون، الذين حرصوا على التقاط الصور أمام الصخرة التي ارتبطت بظهور صلاح، فيما ظهرت لوحة تحمل اسم «هضبة صلاح» بالقرب من المكان، في تعبير عن حالة الاهتمام التي يحظى بها اللاعب المصري.

ولم تتوقف مظاهر الاحتفاء عند الموقع، إذ تداولت حسابات وصفحات تركية مقاطع فيديو وأغنية احتفالية مرتبطة بالصخرة، وسط تزايد حالة الحماس الجماهيري تجاه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي السابق منذ انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور التركي وتألقه بشكل فني رائع.

وانتقلت أجواء الاحتفال إلى مدرجات ملعب «بابا بارك» خلال مواجهة طرابزون سبور أمام جالاتا سراي، حيث هتفت الجماهير باسم محمد صلاح عقب تألقه اللافت وتسجيله ثلاثة أهداف خلال اللقاء.

وحقق طرابزون سبور فوزًا كبيرًا على جالاتا سراي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي موسم سجل «هاتريك» في شباك جالاتا سراي، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف في الدوري التركي، وينفرد ب 2026-2027.

  صلاح ينفرد بصدارة الهدافين

وواصل محمد صلاح نجم الفريق التركي ومنتخب مصر الأول تألقه بعدما سجل «هاتريك» في شباك جالاتا سراي، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف في الدوري التركي، وينفرد بصدارة قائمة الهدافين.

ويُعد هذا الهاتريك الأول لصلاح في منافسات الدوري التركي منذ انتقاله إلى طرابزون سبور، ليواصل اللاعب فرض حضوره بقوة في تجربته الجديدة مع الفريق.

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