استفزاز لمشاعر المسلمين.. السعودية تدين اقتحام باحات المسجد الأقصى

عبرت وزارة وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من قبل مسؤول في سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المتطرفين، تحت حماية قوات الاحتلال.

وأكدت الخارجية السعودية في بيان لها، أن ذلك يُعد انتهاكًا صارخًا واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

ولاحقا، أفادت محافظة القدس بإقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال، حيث أدى طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية للأقصى.