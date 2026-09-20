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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن : إقتحام بن غفير للمسجد الأقصى استفزاز غير مقبول

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى  تحت حماية شرطة الاحتلال؛ انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، وتدنيسًا لحرمته، وتصعيدًا مدانًا، واستفزازًا غير مقبول.

وأكد  الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي في بيان رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة الاقتحامات المرفوضة من قِبَل الوزراء والمسؤولين والمستوطنين المتطرفين وممارساتهم الاستفزازية، وتسهيل شرطة الاحتلال الإسرائيلي للاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى  باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصرّفًا عبثيًّا مرفوضًا يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، من خلال محاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.

وحذّر من عواقب استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية، مشدّدًا أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف انتهاكاتها وممارساتها اللاشرعية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقف جميع الإجراءات التي تقيّد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى

وجدّد التأكيد على أنّ المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا مكان عبادة خالص للمسلمين، و إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شئون المسجد الأقصى، وتنظيم الدخول إليه

الأردن الخارجية الأردنية المسجد الأقصى اقتحام المسجد الاقصي بن غفير

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