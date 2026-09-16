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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بمشاركة جنود من جيش الاحتلال

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت محافظة القدس المحتلة، عن اقتحام مستوطنين إسرائيلين المسجد الأقصى المبارك بمشاركة جنود من جيش الاحتلال.

وفي وقت سابق ؛ أدانت مصر  بأشد العبارات اقتحام مستوطنين إسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك صارخ لحرمة المقدسات الدينية في القدس.

وحذرت مصر في بيان لوزارة الخارجية، من خطورة تكرار هذه الانتهاكات وما تنطوي عليه من محاولات لفرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى، بما يهدد بتأجيج التوتر وتقويض فرص استعادة الهدوء والاستقرار.

وشددت مصر على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، باعتباره مكانا خالصا للعبادة للمسلمين، وتؤكد رفضها القاطع لأية محاولات تستهدف تقسيمه زمانيا أو مكانيا أو المساس بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. 

كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتصدي لهذه الانتهاكات ووقف الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القائم في القدس الشرقية المحتلة.

المسجد الأقصى محافظة القدس جيش الاحتلال المقدسات الدينية في القدس

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