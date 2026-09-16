ارتفاع ضحايا انهيار مبنى النازحين بغزة إلى 14

ارتفع عدد ضحايا انهيار المبنى الذي يؤوي نازحين في مدينة غزة إلى 14 بينهم 5 أطفال بحسب ماذكرت الدفاع المدني في غزة .

وبيّن الدفاع المدني في غزة - في بيان له - أن المبنى المنهار كان يؤوي عشر أسر أجبرها العدوان الإسرائيلي على السكن فيه رغم خطورته.

وأوضح الدفاع المدني في غزة أن المبنى المنهار كان يؤوي قرابة 100 شخص نصفهم أطفال وجميعهم الآن في عداد المفقودين.

كما طالب الدفاع المدني في غزة بتوفير حفارات ومعدات إنقاذ فورا على أمل إنقاذ بعض الأشخاص الأحياء تحت الأنقاض.

وحذر الدفاع المدني في غزة من حدوث انهيارات أخرى قد تشمل عشرات المباني المتصدعة مع اقتراب فصل الشتاء.

وفي نهاية البيان ؛ وجه الدفاع المدني بغزة رسالة لمجلس السلام قائلا : نقول لمجلس السلام والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إننا أمام كوارث محققة هذا الشتاء.