رفع 1400 طن رتش من نفق المنشية بالهرم وفتح الطريق أمام السيارات

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة حملة مكبرة لرفع مخلفات الرتش وتجمعات المخلفات من نفق المنشيّة بنطاق حي الهرم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بشأن التعامل الفوري مع تراكمات الرتش وتحسين المظهر العام بالطرق والأنفاق.

ووجّه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بسرعة التعامل مع تجمعات الرتش بالنفق، فيما وجّه محمد زكي، مدير عام الهيئة، بالدفع بـ2 لودر و10 سيارات نقل كبيرة، إلى جانب فرقة من عمال النظافة، لرفع ونقل المخلفات المتراكمة.

وأسفرت الحملة عن رفع نحو 1400 طن من مخلفات الرتش، مع تنفيذ أعمال النظافة ورفع الأتربة والمخلفات من النفق، بما ساهم في فتح الطريق أمام حركة السيارات وتحسين مستوى النظافة بالموقع.

كما جرى تنفيذ أعمال تطهير للنفق باستخدام سيارة رش المبيدات الضبابية، ضمن جهود الهيئة للحفاظ على نظافة الأنفاق ورفع كفاءتها، وتحسين الرؤية البصرية والمظهر الحضاري أمام المواطنين.

وتواصل الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة أعمال رفع التراكمات والمخلفات من الطرق والأنفاق، والتعامل الفوري مع تجمعات الرتش، بما يدعم جهود المحافظة في الارتقاء بمستوى النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.