مجلس حكماء المسلمين يدين هجمات الحوثيين على أعيان مدنية في السعودية

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية في المملكة العربية السعودية، والتي أسفرت عن إصابة عشرات المدنيين.

وأكد المجلس، في بيان، رفضه القاطع لهذه الهجمات، مشددًا على أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها.

مجلس حكماء المسلمين يعلن تضامنه مع السعودية

وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدًا دعمه لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها.

وشدد المجلس على موقفه الرافض لاستهداف الأعيان المدنية، بما يهدد سلامة المدنيين ويشكل اعتداءً على أمن الدول وسيادتها.

الأزهر الشريف يدين الهجمات على السعودية

وفي وقت سابق أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات، الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صريحًا لمبادئ حسن الجوار الإسلامي وحقوق الجار، ومساسًا غير مقبول بسيادة المملكة وأمنها واستقرارها.

وحذر الأزهر من خطورة هذا التصعيد وتداعياته على استقرار المنطقة وأمنها، وما قد يترتب عليه من تهديدٍ لحياة المدنيين الأبرياء وتعميقٍ لحالة التوتر والصراع، داعيًا الجميع إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد والتوترات، وتغليب صوت العقل والحكمة، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها، ويصون مقدرات شعوبها.