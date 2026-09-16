مسؤول فلسطيني: نشكر مصر على دعمها جهود انتشال ضحايا انهيار مبنى سكني للنازحين في غزة

وجه مسؤول قسم الإعلام بالدفاع المدني بغزة على حواس، الشكر لمصر على الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني واللجنة المصرية على جهودها المستمرة لهم على مدار الساعات الماضية لإغاثة وانتشال ضحايا انهيار مبنى سكني للنازحين في منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة.

وقال حواس، في مداخلة هاتفية خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم / الأربعاء /، "إن طواقم الدفاع المدني واجهت تحديات جسيمة لانتشال الضحايا من تحت انقاض المبنى المنهار جراء قلة الإمكانيات والمعدات اللازمة، ولكن بفضل دعم اللجنة المصرية والصليب الأحمر تمكنت من مواصلة العمل وإخراج المصابين والمفقودين في غزة".

وأشار إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة المصرية من خلال توفير كافة المعدات الثقيلة اللازمة لانتشال الجثامين تحت المنازل المدمرة في قطاع غزة، موضحا أن الحادث أسفر حتى الآن عن استشهاد 11 شخصا، فيما لا يزال أكثر من 69 مفقودا تحت الأنقاض.

وحذر المسؤول الفلسطيني من انهيار نحو 2000 بناية متداعية ومتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وهي مأهولة بأعداد كبيرة من سكان القطاع، داعيا إلى ضرورة توفير بيئة آمنة لسكان القطاع، خاصة مع دخول فصل الشتاء وانعدام مستلزمات الإيواء وجميع مقومات الحياة في غزة.

يذكر أن البناية المنهارة كان يقيم بها أكثر من 60 فلسطينيا، معظمهم من النازحين، وكانت قد تعرضت لأضرار وتصدعات جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73,789 شهيدا، و174,798 مصابا.