قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ أسيوط: إزالة 32 حالة تعدي والتصدي لمحاولات البناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
الإسكان الاجتماعي تطلق خدمة إصدار مخالصة الوحدات السكنية إلكترونيًا
خلاف على 350 جنيهًا ينتهي بمقـ.ـتل شقيقين في أسيوط.. تفاصيل الواقعة
الرئيس السيسي يجدد موقف مصر الراسخ الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني
بيزيرا يغادر القاهرة خلال يومين .. وتحديد موعد سداد شباب أهلي دبي المقابل المادي
الجامعة العربية تبحث مع الخارجية الفيتنامية تعزيز العلاقات الثنائية
لأول مرة في حفائر منطقة آثار البحيرة.. الكشف عن جزء من لوحة تحمل نصًا هيراطيقيًا للملك مرنبتاح
الرئيس السيسي خلال لقائه محمود عباس: إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط
أبو مازن: الشعب الفلسطيني يثمن الجهود المصرية
الرئيس السيسي: مصر ترفض كل أشكال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية في المنطقة
الرئيس السيسي يستقبل نظيره الفلسطيني محمود عباس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مسؤول فلسطيني: نشكر مصر على دعمها جهود انتشال ضحايا انهيار مبنى سكني للنازحين في غزة

مسؤول فلسطيني: نشكر مصر على دعمها جهود انتشال ضحايا انهيار مبنى سكني للنازحين في غزة
مسؤول فلسطيني: نشكر مصر على دعمها جهود انتشال ضحايا انهيار مبنى سكني للنازحين في غزة
أ ش أ

وجه مسؤول قسم الإعلام بالدفاع المدني بغزة على حواس، الشكر لمصر على الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني واللجنة المصرية على جهودها المستمرة لهم على مدار الساعات الماضية لإغاثة وانتشال ضحايا انهيار مبنى سكني للنازحين في منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة.

وقال حواس، في مداخلة هاتفية خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم / الأربعاء /، "إن طواقم الدفاع المدني واجهت تحديات جسيمة لانتشال الضحايا من تحت انقاض المبنى المنهار جراء قلة الإمكانيات والمعدات اللازمة، ولكن بفضل دعم اللجنة المصرية والصليب الأحمر تمكنت من مواصلة العمل وإخراج المصابين والمفقودين في غزة".

وأشار إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة المصرية من خلال توفير كافة المعدات الثقيلة اللازمة لانتشال الجثامين تحت المنازل المدمرة في قطاع غزة، موضحا أن الحادث أسفر حتى الآن عن استشهاد 11 شخصا، فيما لا يزال أكثر من 69 مفقودا تحت الأنقاض.

وحذر المسؤول الفلسطيني من انهيار نحو 2000 بناية متداعية ومتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وهي مأهولة بأعداد كبيرة من سكان القطاع، داعيا إلى ضرورة توفير بيئة آمنة لسكان القطاع، خاصة مع دخول فصل الشتاء وانعدام مستلزمات الإيواء وجميع مقومات الحياة في غزة.

يذكر أن البناية المنهارة كان يقيم بها أكثر من 60 فلسطينيا، معظمهم من النازحين، وكانت قد تعرضت لأضرار وتصدعات جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73,789 شهيدا، و174,798 مصابا.

مسؤول قسم الإعلام بالدفاع المدني بغزة على حواس الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني انتشال ضحايا انهيار مبنى سكني للنازحين منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

أنا ضابط شرطة .. القبض على المتهم فى مشاجرة المهندسين

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

امام عاشور

مفاجأة في قرار استبدال إمام عاشور بمباراة أبو قير للأسمدة.. «عموتة» يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الخميس 16-9-2026 في مصر

الارصاد

بشرى سارة لمُحبي الخريف.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

ترشيحاتنا

رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح منح كندا صفة "أول عضو منتسب" في الاتحاد الأوروبي

رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح منح كندا صفة "أول عضو منتسب" في الاتحاد الأوروبي

باكستان تمدد إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الجوية الهندية حتى 23 أكتوبر المقبل

باكستان تمدد إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الجوية الهندية حتى 23 أكتوبر المقبل

أرشيفي

صحة غزة: إرتفاع ضحايا المبني المنهار في القطاع لـ 16

بالصور

مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء تزيد الإرهاق

مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق
مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق
مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق

بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة

بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة
بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة
بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة

فستان أنيق.. كندة علوش تخطف الأنظار بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة

تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة
تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة
تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد