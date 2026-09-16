صحة غزة: إرتفاع ضحايا المبني المنهار في القطاع لـ 16

استقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 6 شهداء و71 مصابا وذلك بحسب ماصرحت به وزارة الصحة في غزة .

وقالت صحة غزة في بيان لها : منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025 حتى اليوم): فقد بلغ إجمالي الشهداء: 1,381 شهيدا وإجمالي الإصابات: 4,757 مصابا و إجمالي حالات الانتشال من تحت الأنقاض: 831 حالة

وأشارت إلى أن الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان أرتفعت إلى 73,795 شهيدا

و 174,869 مصابا

وفي سياق اخر ؛ صرحت الوزارة قائلة : حتى اللحظة، أسفر انهيار مبنى سكني متضرر عن استشهاد 16 مواطناً وإصابة أكثر من 25 آخرين، ولا يزال عدد من المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

وختمت : بذلك يرتفع إجمالي ضحايا انهيارات المباني المتضررة من العدوان إلى 50 حالة وفاة.