ارتفاع ضحايا عقار غزة لـ 11 شخصا.. والدفاع المدني يحذر من انهيار 2000 مبني

أعلن الدفاع المدني بغزة إرتفاع ضحايا إنهيارالمبنى الذي يؤوي نازحين في مدينة غزة إلى 11 بينهم 5 أطفال.

وذكر الدفاع المدني بغزة في بيان له : نحو 100 شخص ما زال مصيرهم مجهولا تحت أنقاض البناية التي انهارت في مدينة غزة.

كما حذر الدفاع المدني بغزة من انهيار نحو 2000 بناية متداعية في القطاع وهي مأهولة بأعداد كبيرة من السكان.

وبدوره؛ شدد رئيس بلدية غزة على ضرورة إدخال المنازل المتنقلة قبل دخول فصل الشتاء ، محذرا من انهيار مزيد من المباني.

وفي سياق أخر ؛ كشفت مستشفى شهداء الأقصى عن استشهاد صياد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال أثناء عمله قبالة ساحل وسط قطاع غزة.