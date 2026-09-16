مأساة «عمارة السعادة».. مبنى من 6 طوابق ينهار على سكانه والنازحين في غزة

أفاد الدفاع المدني بغزة بمقتل 9 فلسطينيين ، بينهم أطفال، وأصابة أكثر من 15 آخرين، بينما لا يزال أكثر من 60 شخصا مفقودين أو عالقين تحت الأنقاض، إثر انهيار مبنى سكني متضرر خلال الحرب فجر الأربعاء في منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة.

ووقع الانهيار بينما كان سكان المبنى، وبينهم عائلات نازحة، نائمين.

ومن جانبها ؛ ذكرت وزارة الصحة بالقطاع وشهود عيان بوصول جثامين ستة قتلى إلى مجمع الشفاء الطبي، بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ.

فيما أشار الدفاع المدني في غزة إلى إن عمارة السعادة المكونة من ستة طوابق انهارت على سكانها وخيام للنازحين بجوارها، موضحا أن طواقمه تعمل بالتعاون مع بلدية غزة منذ منتصف الليل للوصول إلى العالقين، في ظل نقص حاد في المعدات والآليات الثقيلة.

ووفق رواية سكان المنطقة، فقد كان أكثر من 60 شخصا يقيمون في المبنى، معظمهم من النازحين، كما كانت العمارة قد تعرضت لأضرار وتصدعات خلال قصف إسرائيلي سابق.

وقال شهود إن فرق الإنقاذ تستخدم إمكانات محدودة للوصول إلى العالقين، وإن طفلا ظل تحت الركام لأكثر من ساعة، وناشد الدفاع المدني الجهات التي تمتلك معدات ثقيلة التدخل للمساعدة في عمليات الإنقاذ.