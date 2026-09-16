لماذا سميت سورة المائدة بهذا الاسم؟ .. بسبب طلب وليمة من السماء

ورد أن سورة المائدة هي إحدى سور القرآن الكريم وهي سورةٌ مدنية، وهي من أواخر ما نزل على رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم-، وقيل إنها نزلت عليه في حجة الوداع.

وتذكر بعض الروايات أنها نزلت دفعة واحدة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو على ناقته، فلم تستطع حمله من شدّة ما عاناه أثناء تنزّل الوحي، فنزل عن الناقة.

وتعد السورة الخامسة في ترتيب المصحف الشريف، وعدد آياتها مئة وعشرون آية عند الكوفيين، ومئة واثنتان وعشرون آية عند الحجازيين، ومئة وثلاث وعشرون آية عند البصريّين.

لماذا سميت سورة المائدة بهذا الاسم

وتُسمّى سورة "المائدة" بذلك لورود قصة طلب النصارى من سيدنا عيسى -عليه السلام- أن يُنزل الله -سبحانه وتعالى- عليهم مائدة من السماء، وسمّاها بعض العلماء بسورة "العقود"، لأن العديد من آياتها تتحدّث عن العقود.

فقد سُمّيت سورة المائدة بِهذا الاسم؛ نسبةً إلى القصّة الواردة فيها والتي طلب الحواريّون فيها من نبيّهم أن يُنزّل عليهم مائدة من السماء، لتكون دليلاً على صدقه وصدق دعوته، ولتكون عيداً لهم.

كما أنّها تُسمّى أيضاً بسورة العُقود، وقيل أيضاً: تُسمّى بالمنقذة، وقد كانت قصة المائدة أعجب ما ذُكر فيها، كما ذكرت السورة في بعض آياتها عظيم لطف الله -تعالى- على المؤمنين، وعذابه على الكافرين.

مقاصد سورة المائدة

تهدف سورة المائدة إلى إقرار كثيرٍ من المقاصد المهمّة، وهي: