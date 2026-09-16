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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

النوم في الظلام.. جمال شعبان يكشف تأثير الإضاءة ليلًا على صحة القلب

جمال شعبان
جمال شعبان
البهى عمرو

قد يظن البعض أن ترك الإضاءة مفتوحة أثناء النوم مجرد عادة بسيطة، إلا أن الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، حذر من التعرض للإضاءة لفترات طويلة خلال الليل، مؤكدًا أن النوم في الظلام والحصول على قسط كافٍ من النوم من الأمور المهمة للحفاظ على صحة الجسم والقلب.

الإضاءة ليلًا وتأثيرها على القلب

 

أكد الدكتور جمال شعبان أن التعرض للإضاءة لفترة طويلة خلال الليل، والنوم في النور، قد يجعل الأشخاص عرضة للإصابة بتضخم في عضلة البطين الأيسر بالقلب والأذين الأيسر، وأحيانًا البطين الأيمن.

جمال شعبان
جمال شعبان

وأضاف، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن النوم في السكينة له آثار إيجابية على جسم الإنسان، مشيرًا إلى أن النوم في الظلام وصية من سيدنا رسول الله.

كيف تؤثر الإضاءة على الجسم؟

 

ولفت جمال شعبان إلى أن إضاءة النور خلال ساعات الليل قد تؤثر على عمل الغدد، وتجعلها تقوم بإفرازات، وهو ما قد يتسبب، بحسب تصريحاته، في تضخم عضلة البطين الأيسر وحدوث مشكلات في القلب وأعضاء الجسم.

وأوضح أن الحصول على نوم هادئ وفي أجواء مظلمة يساعد الجسم على الراحة، مشددًا على أهمية عدم إهمال النوم الكافي.

نصيحة للحفاظ على صحة القلب

 

وطالب العميد السابق لمعهد القلب القومي المواطنين بالحرص على النوم في الظلام، باعتباره أحد العادات التي تساعد على الحفاظ على صحة القلب، إلى جانب الحصول على عدد ساعات نوم كافية.

وأكد أن الاهتمام بعادات النوم لا يقل أهمية عن الاهتمام بالعادات الصحية الأخرى، خاصة أن النوم يمثل فترة أساسية لراحة الجسم واستعادة نشاطه.

جمال شعبان القلب معهد القلب

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