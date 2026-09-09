جمال شعبان: إحنا عملنا إبادة للأشجار اللي كانت رئة للاستنشاق

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه يطالب المواطنين بزراعة الخضروات فوق سطح المنازل، وأن يتوقف الجميع عن تناول السجائر من أجل الحفاظ على الصحة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أنه يرفض تقطيع الأشجار بالشوارع، ويجب أن يتم زراعة الأشجار بالشوارع للحفاظ على صحة المواطنين.

وتابع :" بطلوا بقى تقطيع الأشجار اللي في الشوارع.. إحنا عملنا إبادة للأشجار اللي في شارع جامعة الدول، اللي كانت رئة للاستنشاق والتنفس في منطقة كثيفة السكان".

وأوضح :" أنا مش عايز حد يزعل من الحق، لأن الكل لازم يعرف إن الخضروات مفيدة لصحة المواطنين، وهتوفر للبلد كتير من الفلوس اللي بتتصرف من أجل العلاج".

كما حذر الدكتور جمال شعبان من خطورة التدخين على صحة الشباب، مؤكدًا أن التدخين من أبرز الأسباب التي تتسبب في المشكلات القلبية لدى هذه الفئة العمرية.

وطالب الشباب بالابتعاد عن التدخين والتوقف عنه، مشيرًا إلى أن الخطر لا يقتصر على السجائر التقليدية، وإنما يمتد أيضًا إلى السجائر الإلكترونية التي يلجأ إليها بعض الشباب.

وأكد أن السجائر الإلكترونية ليست خيارًا آمنًا، محذرًا الشباب من خطورتها على القلب.

«الزعل ضيف وليس صاحب بيت»



ولم يقتصر تحذير العميد السابق لمعهد القلب القومي على التدخين، حيث أشار إلى أن التوتر والزعل من العوامل التي يجب الانتباه إليها، مطالبًا الجميع بعدم الاستسلام لحالات التوتر المستمرة، ومحاولة التكيف مع المشكلات والضغوط التي تفرضها الحياة.

وشدد على أهمية أن يكون الزعل عابرًا وليس ضيفًا دائمًا، خاصة أن الضغوط النفسية قد تؤثر على الصحة بشكل عام.