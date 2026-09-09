​تحمل ​عتادا عسكريا.. روسيا تقصف سفينة شحن أوكرانية في ‌البحر ⁠الأسود

أعلنت وزارة ​الدفاع الروسية، اليوم ⁠الأربعاء، ​قصف سفينة شحن أوكرانية كانت ​تحمل ​عتادا عسكريا في ‌البحر ⁠الأسود وهي في طريقها ​إلى ​ميناء ⁠أوديسا، بالإضافة إلى ​مستودع ​في ⁠كييف تابع لشركة ⁠لتصنيع ​المسيرات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت إحدى المنشآت التي يستخدمها الجيش الأوكراني ميناء إزمائيل في مقاطعة أوديسا، كما ضربت زورق دورية للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود.

وقالت الوزارة - في بيان، أورده موقع "روسيا اليوم" - إن طائرات مسيرة تابعة لقواتها استهدفت مجمعا للتحميل يستخدم لاستقبال الشحنات العسكرية التي تقدمها الدول الغربية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت أنه في مياه البحر الأسود تمت إصابة زورق دورية أوكراني يستخدم لمرافقة السفن التي تحمل شحنات عسكرية.

وذكر البيان أيضا أنه تم استهداف مسيرات روسية سفينة الشحن الجاف "مافكا" المحملة بممتلكات ومعدات عسكرية في ميناء تشيرنومورسك جنوب أوديسا.

وتأتي هذه الضربات ضمن مواصلة القوات المسلحة الروسية لحملة استهداف البنية التحتية للموانئ والسفن التي تستخدم لمصلحة الجيش الأوكراني.