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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية: تدمير بنى تحتية ولوجستية عسكرية وخطوطا لإنتاج الطائرات المسيرة الأوكرانية

الدفاع الروسية: تدمير بنى تحتية ولوجستية عسكرية وخطوطا لإنتاج الطائرات المسيرة الأوكرانية
الدفاع الروسية: تدمير بنى تحتية ولوجستية عسكرية وخطوطا لإنتاج الطائرات المسيرة الأوكرانية
أ ش أ

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/، استهداف مرافق البنية التحتية للنقل واللوجستيات الداعمة لعمليات القوات المسلحة الأوكرانية، ومرافق إنتاج الطائرات المسيرة التابعة لقوات نظام كييف.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن سلاح الجو والطائرات المسيرة الهجومية والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت بنية النقل والإمداد الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة التابعة لنظام كييف، بالإضافة إلى مرافق إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة ومكوناتها.

وأشارت إلى إسقاط منظومات الدفاع الجوي الروسية أربع قنابل جوية موجّهة و400 طائرة مسيرة أوكرانية، مضيفة أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 200 عسكري، فيما كبدت قوات مجموعة "الغرب" الروسية قوات كييف خسائر بلغت 190 عسكريا، إضافة لخسائر كبيرة بالآليات.

وأضافت: أن قوات مجموعة "الجنوب" الروسية عززت الوضع على الجبهة الأمامية، وكبّدت قوات كييف خسائر بما يصل إلى 145 عسكريا أوكرانيًا، إضافة إلى عدد من المعدات العسكرية، لافتة إلى إلحاق وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية خسائر بلغت أكثر من 405 عسكريين.

وبيّنت أن قوات مجموعة "الشرق" الروسية واصلت التقدم في عمق الدفاعات الأوكرانية، فيما خسرت قوات كييف أكثر من 325 عسكريا، منوهة بأن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية حيّدت نحو 50 عسكريا أوكرانيا.

وتابعت الوزارة أنه منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني تم تدمير 674 طائرة، و284 مروحية، و228,893 طائرة مسيرة، و672 منظومة دفاع جوي صاروخي، و30,837 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1,776 راجمة صواريخ، و36,385 مدفعا ميدانيا وقاذف هاون، و71,183 مركبة عسكرية خاصة للقوات المسلحة الاوكرانية.

وزارة الدفاع الروسية مرافق البنية التحتية للنقل واللوجستيات عمليات القوات المسلحة الأوكرانية الطائرات المسيرة

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