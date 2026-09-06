جرح قطعي و8 غرز في رأس محمود مرعي لاعب بيراميدز

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز ، عن إجراء محمود مرعي مدافع الفريق لجراحة سريعة في المستشفى بالعاصمة الكينية نيروبي، استلزمت علاج جرح قطعي بـ8 غرز في الرأس بعد إصابته أمام جورماهيا الكيني.

وتعرض مرعي لاصطدام قوي بالرأس بعد التحام مع مهاجم نادي جورماهيا الكيني ليخرج ويحل إياد العسقلاني بديلا له في الدقيقة 20 من الشوط الأول.

وأوضح المنيري، أنه تم خياطة الجرح ويخضع اللاعب حاليا لبعض الفحوصات والأشعة للاطمئنان على عدم وجود أي ارتجاج في المخف نتيجة الاصطدام القوي وحتى لا تحدث أي مضاعفات.