برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يختتم مبادرة التصدي للمعلومات المغلوطة والمضللة في مصر

اختتم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر و وزارة الشباب والرياضة ومعهد التخطيط القومي مبادرة «التصدي للمعلومات المغلوطة والمضللة في مصر» التي استهدفت تعزيز مهارات الشباب والعاملين في المجال الإعلامي في التعرّف على المعلومات المغلوطة والمضللة والتحقق منها والتعامل معها بمسؤولية، بما يسهم في دعم الثقافة الإعلامية والرقمية وترسيخ مفهوم المواطنة الرقمية المسؤولة.

تأتي المبادرة في ضوء تنامي الدور الذي تضطلع به المنصات الرقمية في إنتاج المعلومات وتداولها، وما يترتب على انتشار المعلومات المغلوطة والمضللة من تحديات تمس ثقة الجمهور والتماسك الاجتماعي وجهود تحقيق التنمية المستدامة، لاسيما في ظل الدور المحوري الذي يمثله الشباب باعتبارهم من أكثر الفئات استخدامًا للمنصات الرقمية وتأثيرًا في أنماط تداول المعلومات داخل مجتمعاتهم.

وقد جرى تطوير المبادرة وفق منهج تشاركي قائم على الأدلة، استند إلى تقييم للاحتياجات ومشاورات مع عدد من المؤسسات الحكومية والأكاديمية والإعلامية والخبراء القانونيين ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة في قطاع التكنولوجيا، بما أسهم في تحديد أبرز التحديات وتصميم تدخلات تدريبية وتوعوية ملائمة للسياق المصري.

وشملت المبادرة إعداد خمسة أدلة تدريبية متخصصة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، منها ثلاثة أدلة موجهة للشباب باللغات الإنجليزية والعربية الفصحى المعاصرة والعامية المصرية، ودليلان للعاملين في المجال الإعلامي باللغتين الإنجليزية والعربية، بما يتيح الاستفادة منها على نطاق أوسع واستمرار نقل المعارف والمهارات المكتسبة.

وتناولت الأدلة التدريبية موضوعات التفكير النقدي، والثقافة الإعلامية والرقمية، وتدقيق الحقائق والتحقق من المصادر، والمواطنة الرقمية، والسلامة على الإنترنت، والأبعاد الأخلاقية والقانونية لتداول المعلومات، إلى جانب التحديات المستجدة المرتبطة بالمحتوى المُولَّد باستخدام الذكاء الاصطناعي، والعوامل النفسية والاجتماعية المؤثرة في انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة.

ونفذت المبادرة أربع جولات من التدريب التفاعلي، استفاد منها أكثر من 120 شابًا وشابة من الجامعات ومن خلفيات متنوعة في مختلف أنحاء مصر، حيث تم تزويدهم بأدوات عملية تساعدهم على تقييم المعلومات، واكتشاف أساليب التلاعب، والتحقق من مصادر المحتوى، واتخاذ قرارات واعية قبل إعادة نشره أو تداوله عبر الإنترنت.

كما تضمنت المبادرة برنامجًا لتدريب المدربين بهدف تمكين القيادات الشبابية من نقل ما اكتسبوه من معارف ومهارات إلى أقرانهم ومجتمعاتهم المحلية، بما يعزز استدامة المبادرة وتوسيع نطاق أثرها.

وقالت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن المعلومات الخاطئة والمضللة تقوض الثقة وتضعف المؤسسات وتؤثر في النسيج الاجتماعي، مؤكدة أن سلامة المعلومات وصحتها لا تمثل قضية إعلامية أو تكنولوجية فحسب، وإنما قضية تنموية ترتبط بقدرة المجتمعات على الوصول إلى معلومات موثوقة وبناء الثقة اللازمة لتحقيق التقدم

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن المبادرة أسهمت في تزويد أكثر من 100 شاب وشابة بالمهارات اللازمة للتعرف على المعلومات الخاطئة والتحقق منها والتصدي لها، مشيرًا إلى أن المبادرة تجسد استراتيجية الوزارة في تمكين الشباب وتعزيز وعيهم وقدراتهم بما يؤهلهم للمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن المبادرة تعكس الدور المعرفي والتنموي للمعهد وحرصه على دعم جهود بناء القدرات ونشر الوعي بالقضايا التنموية، مشيرًا إلى أن تعزيز قدرة الشباب والإعلاميين على التحقق من المعلومات وتحليلها يمثل أحد المتطلبات الأساسية للتعامل الواعي مع التحولات المتسارعة في البيئة الرقمية.

وأضاف الدكتور أشرف العربي: أن التعامل المهني مع المعلومات لا يتوقف عند التحقق من صحة الخبر أو مصدره، وإنما يمتد إلى القدرة على قراءة التقارير الدولية والمؤشرات الاقتصادية والتنموية قراءة نقدية واعية، وفهم المنهجيات والفرضيات التي تستند إليها، وطبيعة البيانات المستخدمة في بنائها، وحدود دلالاتها التفسيرية، وعدم التعامل مع أي مؤشر بمعزل عن سياقه الاقتصادي، والاجتماعي والجغرافي والزمني.

وفي إطار توسيع نطاق الاستفادة من المبادرة خارج قاعات التدريب، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشباب والرياضة حملة وطنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان #صحصح_وصحح، بهدف تقديم مفاهيم الثقافة الإعلامية والرقمية للشباب بصورة مبسطة وتفاعلية، من خلال مقاطع فيديو قصيرة وتحديات واستطلاعات رأي ومحتوى عملي يشجع على التريث والتحقق والتفكير النقدي قبل مشاركة المعلومات.

وحققت الحملة، التي نُفذت على مدار 12 أسبوعًا خلال الفترة من مايو إلى يوليو 2025، نحو 6.2 مليون مرة ظهور، ووصلت إلى أكثر من 2.05 مليون مستخدم، فيما سجلت 96,480 إشارة علنية، بما ساعد على توسيع نطاق الوصول إلى رسائل المبادرة لتتجاوز المشاركين بصورة مباشرة في البرامج التدريبية.

وتسهم المبادرة في دعم عدد من الأولويات الوطنية في مجالات تمكين الشباب، والتحول الرقمي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ودعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الجمع بين بناء القدرات، وإتاحة المواد المعرفية والتدريبية، وتنفيذ حملات التوعية العامة، بما يعزز قدرة المجتمع على التعامل الواعي والآمن مع البيئة المعلوماتية الرقمية المتغيرة.

كما تمثل الأدلة التدريبية الخمسة التي أُعدت في إطار المبادرة موردًا معرفيًا قابلًا للاستمرار، بما يتيح للشباب والعاملين في المجال الإعلامي تطوير مهاراتهم في التعامل مع بيئة معلوماتية أكثر تعقيدًا، وتعزيز قدرتهم على التحقق والتفكير النقدي والمشاركة الرقمية المسؤولة.

وتأتي هذه الجهود اتساقًا مع الدور الذي يضطلع به معهد التخطيط القومي في دعم بناء القدرات ونشر الوعي الاقتصادي والتنموي، وتعزيز الاستخدام العلمي للمعرفة والبيانات والمؤشرات في فهم القضايا الوطنية والدولية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على قراءة المتغيرات وتحليلها وتوظيفها لخدمة جهود التنمية المستدامة.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نحو 170 دولة وإقليمًا، ويسهم في دعم جهود القضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة وبناء القدرة على الصمود، بما يمكّن الدول من الحفاظ على مسارات التقدم والتنمية.

وفي مصر، يعمل البرنامج بالتعاون مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية لدعم التنمية المستدامة، والنمو الشامل، والعمل المناخي، والتحول الرقمي، والحوكمة الفعّالة.