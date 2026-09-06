التربية والتعليم الفلسطينية: آلاف الطلاب التحقوا بمدارس الضفة وسط تحديات وانتهاكات

قال صادق الخضور، الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، إن العام الدراسي انطلق فعليًا اليوم في مدارس الضفة الغربية وسط تحديات عدة.

وأضاف صادق الخضور، خلال مداخلة عبر قناة "الحدث"، أن صباح اليوم شهد اقتحامًا لبلدة عقابا، ما اضطر إلى تأجيل دخول الطلبة إلى مدارسهم ساعة من الزمن، كما شهد اقتحام مدارس في حوارة وبرقة بهدف إنزال العلم، فضلًا عن اعتقال معلمين اثنين من جنوب نابلس.

وأشار إلى أن الحصار في بلدة قصره حال دون وصول إحدى المعلمات إلى مدرستها، ومنعها من الخروج من بيتها، موضحًا أن هناك حوالى 350 طالبًا معتقلًا.

ولفت إلى أن العام الدراسي يبدأ وسط تهديدات جدية، مشيرًا إلى أن أم الخير في مسافر يطا تحديدا بها 14 مدرسة، يبدأ والعام الدراسي وهي لديها إخطارات بالهدم، مضيفًا أنه إذا تحدثنا عن مدارس أزيلت العام الماضي، فهناك شلال العوجة ومعرجات الكعابنة في أريحا.

وأوضح أنهم اضطروا اليوم لإضافة كرفانات لإحدى المدارس في النعيمة كي يتمكن الطلبة من الدراسة، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات وهذه الاعتداءات مرشحة للتواصل.

وأضاف أن في الضفة نحو 840 ألف طالب التحقوا اليوم بمدارسهم، على أمل أن يلتحق 470 ألفًا من الطلبة داخل قطاع غزة لاحقًا، كما يوجد 20 ألف طالب وطالبة من طلبة غزة متواجدون في جمهورية مصر العربية.