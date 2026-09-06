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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. حكيم زياش يرحل عن الوداد المغربي بعد فسخ التعاقد بالتراضي

الدولي المغربي حكيم زياش
الدولي المغربي حكيم زياش
علا محمد

أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي، اليوم الأحد، رسميًا إنهاء ارتباطه بالدولي المغربي حكيم زياش، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد بالتراضي.

وجاء قرار الانفصال بعد اجتماع جمع إبراهيم العسري، رئيس نادي الوداد، باللاعب، حيث تم التوصل إلى صيغة توافقية لإنهاء التعاقد، لينتهي بذلك مشوار زياش مع الفريق الأحمر بشكل ودي.

وكان زياش قد انضم إلى صفوف الوداد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وشارك مع الفريق في عدد من المباريات، ونجح في تسجيل 7 أهداف بقميص النادي، قبل أن يخضع لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية.

وشهدت الفترة الأخيرة حالة من الغموض حول مستقبل اللاعب مع الوداد، بعدما تم استبعاده من معسكر الفريق الإعدادي بمدينة أكادير، في ظل وجود خلافات مرتبطة بمستقبله داخل النادي.

وأشارت تقارير إلى أن الأزمة المالية التي يمر بها الوداد، إلى جانب ارتفاع راتب زياش، كانت من بين الأسباب التي دفعت إدارة النادي إلى السعي لإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وبحسب التقارير، حصل زياش على مستحقاته المالية العالقة وجزء من مستحقات الموسم الحالي، مقابل الموافقة على فسخ العقد بالتراضي، في خطوة أنهت الأزمة دون اللجوء إلى لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ووجّه نادي الوداد رسالة شكر وتقدير إلى حكيم زياش على الفترة التي قضاها مع الفريق، مؤكدًا أن اللاعب سيظل جزءًا من عائلة النادي، ومتمنيًا له التوفيق والنجاح في خطوته المقبلة.

وتشير تقارير مغربية إلى إمكانية انتقال زياش إلى بوتافوجو البرازيلي خلال الفترة المقبلة، في صفقة انتقال حر، إلا أن وجهته الجديدة لم تُعلن رسميًا حتى الآن.

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