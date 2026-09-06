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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هذا الأسبوع.. لقاءات فكرية وحفلات فنية وورش إبداعية ضمن أجندة قصور الثقافة بالمحافظات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
جمال عاشور

ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى ترسيخ قيم المعرفة والإبداع، وتشجيع الطاقات الفنية والأدبية في مختلف المحافظات، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بدءا من اليوم الأحد، أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية، 
تستمر الأنشطة حتى السبت 12 سبتمبر الجاري، وتتضمن لقاءات فكرية وتوعوية، وحفلات فنية، وورشا حرفية، إلى جانب برامج تدريبية تستهدف اكتشاف المواهب وتنمية قدراتها.

لقاءات فكرية وتوعوية في صالون الثقافة الجماهيرية

تنظم هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع لقاءات متنوعة ضمن فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية، وفي إطار برامجها لتعزيز الوعي ونشر المعرفة، وإتاحة مساحات للحوار الفكري حول القضايا الثقافية والمجتمعية.
ويشهد غدا الاثنين لقاء بعنوان "أحمد عرابي.. تاريخ من النضال"، وذلك بقصر ثقافة الزقازيق، بمناسبة العيد القومي لمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى لقاء بقصر ثقافة الإسماعيلية تحت عنوان "الأدب والمكان.. الخصوصية الثقافية والتأثير".
وفي يوم الثلاثاء 8 سبتمبر، يقام لقاء بعنوان "الهجرة غير الشرعية.. المخاطر والحلول"، بقصر ثقافة بورسعيد، وتتواصل الفعاليات يوم الخميس 10 سبتمبر بلقاء بعنوان "الأدب والتحولات.. رؤية تاريخية"، بقصر ثقافة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وآخر بقصر ثقافة الطور بجنوب سيناء بعنوان "الوعي والمواطنة.. تأصيل الهوية"، وتنفذ جميعها بمشاركة نخبة من الكتاب والنقاد والأكاديميين والمتخصصين.

حفل فني مجاني ضمن فعاليات "شاطئ الفن" بالإسكندرية

يشهد شاطئ أبو هيف بالإسكندرية في السادسة مساء غد الاثنين حفلا فنيا ضمن فعاليات برنامج حفلات "شاطئ الفن"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن خطة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، وفي إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة".
ويشارك في الحفل كل من فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، وفرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية والاستعراضية، ويقام بالمجان بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بمحافظة الإسكندرية.

حفل ختام الأنشطة الصيفية بالغربية

يستقبل المركز الثقافي بطنطا في الثامنة مساء غد الاثنين حفل ختام الأنشطة الصيفية لثقافة الغربية، ويتضمن فقرات فنية متنوعة إلى جانب عرض فني لفرقة طنطا للموسيقى العربية، تتغنى خلاله بباقة من الأغاني الطربية والتراثية بقيادة المايسترو محمود صفوت.

استمرار تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل

تتواصل بكل من قصر ثقافة العريش وقصر ثقافة قنا تدريبات مشروع "ابدأ حلمك"، المعني بإعداد الممثل الشامل.
ويشهد هذا الأسبوع تدريبات مكثفة في مجالات التمثيل والارتجال والكتابة المسرحية والأداء الحركي، بمشاركة نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين، بهدف إعداد جيل جديد من الممثلين القادرين على ممارسة مختلف فنون المسرح وصقل مهاراتهم الإبداعية.

"شارع الفن" يواصل فعالياته في المحافظات

تنظم هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع فعاليات متنوعة في محافظات الإسكندرية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، المنيا، بني سويف، وأسوان، ضمن مبادرة "شارع الفن".
وتنفذ الفعاليات يومي الخميس والجمعة المقبلين، وتضم ورشا ومعارض فنية، وعروضا للموسيقى العربية والفنون الشعبية، ومسرح للعرائس، ومسابقات ثقافية، إلى جانب الأنشطة التفاعلية التي تقدم للجمهور بالمجان، وذلك حسب الخصوصية الثقافية لكل محافظة.

كما تحفل الأجندة الأسبوعية بمجموعة متنوعة من اللقاءات التثقيفية والأمسيات الشعرية، بالإضافة إلى الأنشطة المنفذة احتفالا بالعيد القومي لمحافظة الشرقية، واليوم العالمي لمحو الأمية.

برامج وزارة الثقافة قيم المعرفة والإبداع الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة الفعاليات الثقافية والفنية

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