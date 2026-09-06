كدمة على يد ترامب تثير تكهنات جديدة بشأن صحته | شاهد

أعادت صور جديدة تُظهر كدمة واضحة على يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليمنى إشعال النقاش على الإنترنت حول صحته، وقد أثارت هذه الصور، التي التُقطت يوم الجمعة، تكهنات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي

انتشرت الصور الأخيرة على نطاق واسع على موقع X، حيث تساءل المستخدمون عما إذا كان تغير اللون المتكرر يشير إلى مشكلة طبية كامنة. وادعى البعض أن الكدمات بدت أغمق من ذي قبل.

تعليقات بشأن ظهور كدمة على يد ترامب

نشر مستخدم ماريو نوفل، منشوراً انتشر على نطاق واسع، سأل فيه متابعيه عن رأيهم في سبب ظهور العلامة، مرفقاً صورة مقرّبة ليد ترامب، قائلا “هذه صورة ليد ترامب من أمس. ما رأيكم في هذا؟”

فيما وصف المعلق آرون روبار في منشور آخر كدمته وكتب أنها تبدو "مروعة للغاية".

تعليقات بشأن ظهور كدمة على يد ترامب

واقترح أحد المستخدمين أن تكون العلامة ناتجة عن تصلب الجلد بسبب لعبة الجولف، وكتب: "ربما مجرد تصلب الجلد الناتج عن تأرجح عصا الجولف، أو ربما بسبب كثرة المصافحة خلال الحملة الانتخابية، أليس كذلك يا @grok؟" .

وردّت شركة جروك بأن العلامة لا تشبه نتوءات أصابع لاعبي الجولف، والتي تتشكل عادةً على راحة اليد، لكنها أشارت إلى تفسيرات سابقة للبيت الأبيض تربط تغير اللون بكثرة المصافحة والاستخدام اليومي للأسبرين.

ماذا قال ترامب والبيت الأبيض سابقاً بشأن الكدمة؟

الكدمة المتكررة ليست جديدة، سبق أن أجاب ترامب على أسئلة حول هذه العلامة خلال لقاء مع الصحفيين.

عندما سُئل ترامب عن الكدمات الظاهرة على يده، قال إنها نتيجة ضربة طاولة. وأخبر الصحفي أنه وضع كريماً على المنطقة بعد ذلك. “أنا بخير. ضربتها بالطاولة، فوضعت عليها القليل من الكريم.”

وأشار أيضاً إلى أنه يتناول جرعة عالية من الأسبرين يومياً بسبب مخاوف تتعلق بصحة القلب، وأقر بأن الأسبرين يمكن أن يجعل الكدمات أكثر وضوحاً.

وقال: "أنصح بتناول الأسبرين إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة قلبك، ولكن لا تتناوله إذا كنت لا تريد أن تُصاب ببعض الكدمات. أنا أتناول جرعة كبيرة من الأسبرين. وعندما تتناول جرعة كبيرة، يخبرونك أنك ستُصاب بكدمات.

وقال الأطباء: "لست مضطرًا لتناوله يا سيدي، فأنت تتمتع بصحة جيدة جدًا". فقلت: "لن أُخاطر". هذا أحد الآثار الجانبية لتناول الأسبرين."

سبق أن عزا البيت الأبيض حالات مماثلة من الكدمات إلى المصافحة المتكررة بالإضافة إلى تناول ترامب للأسبرين، إذ يعمل الأسبرين كمميع للدم، مما يجعل الكدمات الصغيرة أكثر وضوحًا، خاصة لدى كبار السن.