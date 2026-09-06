قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميلي يشعل أزمة فوكلاند.. عقوبات مرتقبة على شركات بريطانية وإسرائيلية بسبب التنقيب عن النفط
أذكار المساء بعد صلاة العصر.. اغتنم فضلها الآن بـ 3 تسابيح ودعاء الرسول
المركزية الأمريكية: إعادة توجيه 92 سفينة تجارية وتعطيل 3 والصعود إلى سفينتين
أسباب تأجيل الزمالك للتجديد لـ أحمد فتوح.. المستحقات والمدير الرياضي كلمة السر | خاص
الأقصى والقدس تحت نيران الاحتلال.. تحذيرات فلسطينية من خطر يواجه المسجد المبارك
الرقابة المالية: إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل
أحمد كشري يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي قبل المباريات المقبلة
لافروف يتهم ألمانيا ببدء حرب حقيقية ضد روسيا
كشري لجماهير الإسماعيلي: أعذركم.. وأطلب منكم الصبر
جرح قطعي و8 غرز في رأس محمود مرعي لاعب بيراميدز
حمزة عبد الكريم بديلا.. تشكيل برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني
دار الإفتاء تنقل خبراتها للباحثين الماليزيين في فقه النوازل.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كدمة على يد ترامب تثير تكهنات جديدة بشأن صحته | شاهد

كدمة على يد ترامب
كدمة على يد ترامب
خاطر عبادة

أعادت صور جديدة تُظهر كدمة واضحة على يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليمنى إشعال النقاش على الإنترنت حول صحته، وقد أثارت هذه الصور، التي التُقطت يوم الجمعة، تكهنات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي

انتشرت الصور الأخيرة على نطاق واسع على موقع X، حيث تساءل المستخدمون عما إذا كان تغير اللون المتكرر يشير إلى مشكلة طبية كامنة. وادعى البعض أن الكدمات بدت أغمق من ذي قبل.

تعليقات بشأن ظهور كدمة على يد ترامب

نشر مستخدم ماريو نوفل، منشوراً انتشر على نطاق واسع، سأل فيه متابعيه عن رأيهم في سبب ظهور العلامة، مرفقاً صورة مقرّبة ليد ترامب، قائلا “هذه صورة ليد ترامب من أمس. ما رأيكم في هذا؟”

فيما وصف المعلق آرون روبار في منشور آخر كدمته وكتب أنها تبدو "مروعة للغاية".

تعليقات بشأن ظهور كدمة على يد ترامب

واقترح أحد المستخدمين أن تكون العلامة ناتجة عن تصلب الجلد بسبب لعبة الجولف، وكتب: "ربما مجرد تصلب الجلد الناتج عن تأرجح عصا الجولف، أو ربما بسبب كثرة المصافحة خلال الحملة الانتخابية، أليس كذلك يا @grok؟" .

وردّت شركة جروك بأن العلامة لا تشبه نتوءات أصابع لاعبي الجولف، والتي تتشكل عادةً على راحة اليد، لكنها أشارت إلى تفسيرات سابقة للبيت الأبيض تربط تغير اللون بكثرة المصافحة والاستخدام اليومي للأسبرين.

ماذا قال ترامب والبيت الأبيض سابقاً بشأن الكدمة؟

الكدمة المتكررة ليست جديدة، سبق أن أجاب ترامب على أسئلة حول هذه العلامة خلال لقاء مع الصحفيين.

عندما سُئل ترامب عن الكدمات الظاهرة على يده، قال إنها نتيجة ضربة طاولة. وأخبر الصحفي أنه وضع كريماً على المنطقة بعد ذلك. “أنا بخير. ضربتها بالطاولة، فوضعت عليها القليل من الكريم.”

وأشار أيضاً إلى أنه يتناول جرعة عالية من الأسبرين يومياً بسبب مخاوف تتعلق بصحة القلب، وأقر بأن الأسبرين يمكن أن يجعل الكدمات أكثر وضوحاً.

وقال: "أنصح بتناول الأسبرين إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة قلبك، ولكن لا تتناوله إذا كنت لا تريد أن تُصاب ببعض الكدمات. أنا أتناول جرعة كبيرة من الأسبرين. وعندما تتناول جرعة كبيرة، يخبرونك أنك ستُصاب بكدمات.

وقال الأطباء: "لست مضطرًا لتناوله يا سيدي، فأنت تتمتع بصحة جيدة جدًا". فقلت: "لن أُخاطر". هذا أحد الآثار الجانبية لتناول الأسبرين."

سبق أن عزا البيت الأبيض حالات مماثلة من الكدمات إلى المصافحة المتكررة بالإضافة إلى تناول ترامب للأسبرين، إذ يعمل الأسبرين كمميع للدم، مما يجعل الكدمات الصغيرة أكثر وضوحًا، خاصة لدى كبار السن.

كدمة على يد ترامب ترامب صحة ترامب أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

محمد صلاح

«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة التمريض بالجيزة وعلا شوشة.. فيديو

دواجن بيضاء وبيض

11 جنيهًا دفعة واحدة .. صعود قوي في سعر الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

احذر هذه الأخطاء مع عداد الكهرباء أبو كارت.. قد تصل إلى محضر سرقة وغرامة

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

ترشيحاتنا

إتاحة التقديم المباشر للإلتحاق بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان

إتاحة التقديم المباشر للإلتحاق بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان

دورة الألعاب الأفريقية

التعليم العالي: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة

خلال الاجتماع

نائب رئيس الوزراء: الحكومة توفر كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين الأجانب

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد