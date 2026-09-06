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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إتاحة التقديم المباشر للإلتحاق بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان

إتاحة التقديم المباشر للإلتحاق بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان
إتاحة التقديم المباشر للإلتحاق بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان
حسام الفقي

في إطار التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان ، تقرر إتاحة التقديم مباشرة بمقر المدرسة داخل المجمع التكنولوجي للتعليم والتدريب بوردان بمحافظة الجيزة، ، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر 2026، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.
ويشترط علي الطلاب الراغبين في التقدم إحضار المستندات التالية:
•    صورة من استمارة نجاح الشهادة الإعدادية أو صورة من بيان النجاح.
•    صورة من شهادة الميلاد.
•    صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.
•    صورة من إيصال سداد رسوم اختبارات مدارس التكنولوجيا التطبيقية باسم الطالب، بقيمة 250 جنيهًا لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
علي ان يتم تقديم جميع المستندات المطلوبة داخل حافظة بلاستيكية .


كما خصصت المدرسة أرقام التليفونات (  01010886381 - 01281602084 ) للتواصل مع الطلبة وأولياء الامور والرد علي الاسئلة والاستفسارات المتعلقة باجراءات التقديم  
يأتي ذلك في إطار حرص المدرسة على تيسير إجراءات التقدم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بها، مع الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للقبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تحددها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

المدرسة التكنولوجية التطبيقية المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان المجمع التكنولوجي للتعليم

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