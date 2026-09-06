نائب رئيس الوزراء: الحكومة توفر كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين الأجانب

استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وفدًا من مجموعة إنتيسا سان باولو، أكبر مجموعة مصرفية في إيطاليا وإحدى المجموعات المصرفية الرائدة في أوروبا، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و أحمد كجوك، وزير المالية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس).

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور حسين عيسى بوفد المجموعة، مؤكدًا قوة وعمق العلاقات الثنائية الممتدة بين مصر وإيطاليا، وحرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الثنائي والشراكة الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية.

وأعرب عن تطلع الحكومة إلى زيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي وسوقها الواعدة كما أنها تمثل بوابة رئيسية للأسواق العربية والأفريقية، مشددًا على حرص الحكومة المصرية على توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين الأجانب، ومواصلة تعزيز تنافسية وجاذبية البيئة الاستثمارية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويرسّخ الثقة المتبادلة مع كبرى المؤسسات المالية العالمية.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن اهتمام المجموعة المتنامي بالسوق المصرية، ورغبتها في التوسع فيها لاسيما في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، مؤكدين أن مصر تمثل سوقًا استراتيجية ومحورًا رئيسيًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين إيطاليا وكل من أفريقيا والشرق الأوسط، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، حرصهما على تعزيز أطر التعاون المشترك، وبحث سبل دعم الشراكة القائمة، بما يسهم في دفع مسيرة التعاون المصرفي والمالي بين مصر وإيطاليا إلى آفاق أرحب.