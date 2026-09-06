«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة التمريض بالجيزة وعلا شوشة.. فيديو

أكدت الدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، أن الحالة الاقتصادية للصيادلة تستدعي خلال هذه الفترة عمل «شيفت كرير»، وأن هذا الأمر مسموح، فالصيدلي قد يغير وظيفته لتحقيق ما يناسبه.

وأضافت نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، خلال مداخلة مع الإعلامية علا شوشة، أن نقابة الصيادلة لم تحارب أي صيدلي يريد تغيير وظيفته، وأن الوظيفة الجديدة للصيدلي يجب أن تعلي من شأنه.

وتابعت أنها تحترم جميع المهن، وأن الله خلق المواطنين درجات، لكن ليس من الطبيعي أن يكون هناك خريج صيدلة ويعمل في مهنة أقل من مستواه.

تشتغلي شغالة أو رقاصة؟

وتدخلت علا شوشة، وقالت: «أنتِ كده يا دكتورة بتنظري نظرة طبقية»، وردت الدكتورة عليها قائلة: «يعني إيه؟ أنتِ مذيعة، هتغيري الشغل بتاعك وتشتغلي شغالة أو رقاصة؟»

ونشبت مشادة كلامية بين الاثنتين على الهواء، ورفضت كل منهما الاستماع إلى الأخرى، وقامت المذيعة بإغلاق المكالمة، وقالت إنها تتحفظ على ما صدر من الدكتورة.

وانفعلت المذيعة على الهواء بسبب ما وجهته إليها نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، من اتهام بأنها قد تعمل راقصة، وذلك بعد إبلاغها من جانب فريق الإعداد، قائلة: «أنا مش عارفة أرد عليكي.. أنتِ نقيبة وبتقولي هذا الكلام، أنتِ لا تستحقين هذا المكان أو المنصب».