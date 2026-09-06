بعد الفواتير المرتفعة ..7 حيل لخفض استهلاك الكهرباء للنصف

وكذلك ارتفاع درجات الحرارة فى هذا التوقيت مما يؤدى لزيادة الاعتماد على أجهزة التكييف ، حيث ترتفع معدلات استهلاك الكهرباء، وهو ما قد ينعكس على قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، إلا أن اتباع عدد من الإجراءات البسيطة عند تشغيل التكييف يمكن أن يساعد في خفض الاستهلاك والحفاظ على كفاءة الجهاز.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

وفيما يلي أبرز النصائح التي تساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء عند استخدام أجهزة التكيف

1- ضبط التكييف على 24 أو 25 درجة

يُنصح بضبط درجة حرارة جهاز التكييف عند 24 أو 25 درجة مئوية، حيث إن خفض درجة الحرارة عن 24 درجة يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء بنسبة تتراوح بين 5% و10% مع كل درجة، دون تحقيق فائدة تبريد إضافية تتناسب مع الزيادة في الاستهلاك.

2- تنظيف فلاتر التكييف كل أسبوعين

يساعد تنظيف فلتر الوحدة الداخلية بالماء مرة كل أسبوعين على تحسين كفاءة التكييف وتدفق الهواء بصورة أفضل، بينما يؤدي انسداد الفلتر بالأتربة إلى زيادة الحمل على الجهاز وارتفاع استهلاك الكهرباء بنسبة قد تصل إلى 15%.

3- إحكام غلق الأبواب والنوافذ

يجب التأكد من غلق الأبواب والنوافذ بإحكام أثناء تشغيل التكييف، لمنع تسرب الهواء البارد ودخول الهواء الساخن، وهو ما يؤدي إلى استمرار عمل الضاغط لفترات أطول للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة.

4- تشغيل المروحة مع التكييف

يساعد تشغيل مروحة السقف مع التكييف على توزيع الهواء البارد داخل الغرفة بصورة أفضل، وهو ما يمنح إحساسًا بدرجة حرارة أقل بنحو درجتين، ويسمح برفع درجة ضبط التكييف إلى 26 درجة دون التأثير على مستوى الراحة.

5- تفعيل وضع النوم «Sleep»

يمكن الاستفادة من خاصية وضع النوم عند تشغيل التكييف ليلًا، حيث تعمل هذه الخاصية على رفع درجة الحرارة تلقائيًا بمعدل درجة واحدة كل ساعة، بما يتناسب مع انخفاض حرارة الجسم أثناء النوم، ويساعد على توفير نحو 20% من استهلاك الطاقة خلال ساعات التشغيل الليلية.

6- استخدام الستائر الثقيلة

يساعد استخدام الستائر الثقيلة أو الستائر المعتمة «Blackout» في حجب أشعة الشمس المباشرة وتقليل انتقال الحرارة إلى الغرفة، وهو ما يخفف الحمل الحراري على جهاز التكييف بنسبة قد تصل إلى 20%.

7- استخدام لمبات LED

يُنصح باستبدال اللمبات المتوهجة القديمة بلمبات LED الأقل استهلاكًا للكهرباء والأقل إنتاجًا للحرارة، خاصة داخل الغرف التي تعمل بها أجهزة التكييف، بما يساعد على تقليل مصادر الحرارة داخل المكان.

تنظيف الوحدة الخارجية

كما يُنصح بالاهتمام بتنظيف الوحدة الخارجية للتكييف وإزالة الأتربة المتراكمة عليها، إذ يمكن أن تؤدي الأتربة إلى إعاقة عملية طرد الحرارة والتأثير على كفاءة الجهاز، بينما تساعد الصيانة والتنظيف الدوري على الحفاظ على كفاءة التكييف وحمايته من الأعطال.