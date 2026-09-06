طلب منه فحص الرخص.. تفاصيل حبس شخص هدد فرد شرطة بمصر القديمة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة هدد فرد شرطة بمصر القديمة.

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تهديد القائم على النشر لأحد أفراد الشرطة بالتعدى عليه بزعم قيام الأخير باستيقافه لفحص تراخيص دراجته النارية والتحدث معه بطريقة غير لائقة حال استقلالها وبصحبته زوجته بأحد الطرق بالقاهرة.





بالفحص، تبين أنه بتاريخ 28 أغسطس الماضى، وحال قيام قوة أمنية من قسم شرطة مصر القديمة، بمتابعة الحالة المرورية بأحد الميادين بدائرة القسم، قام أحد أفراد الشرطة باستيقاف الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، مدرب بصالة ألعاب رياضية، سبق اتهامه فى قضية حريق عمد، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، حال قيادته دراجته النارية وبرفقته أسرته لفحص التراخيص، فقام بافتعال مشادة كلامية مع فرد الشرطة المذكور بزعم التحدث معه بطريقة غير لائقة أمام زوجته دون إظهار التراخيص وقام بمغافلته وانصرف بدراجته.

أمكن ضبط الظاهر بمقطع الفيديو والدراجة النارية قيادته "سارية التراخيص"، وبمواجهته أقر بافتعاله المشادة لعدم حمله رخصة قيادة، والادعاء كذباً بتجاوز أفراد الشرطة معه فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقته لمشاهدته فرد الشرطة حال التقاطه رقم دراجته النارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





