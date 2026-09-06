بدء محاكمة محامٍ بتهمة سب وقذف المطربة رحمة محسن

تنظر المحكمة المختصة، اليوم ، محاكمة محامٍ بتهمة سب وقذف وإزعاج والتشهير بالمطربة رحمة محسن.

تفاصيل القضية

وادعى دفاع رحمة محسن فى الجلسة السابقة بتعويض مدني ضد المحامي، قدرة 5 ملايين جنيه، فيما قدم المحامي ادعاء مدنيًا أيضا ضد رحمة محسن بمبلغ 10 ملايين جنيه.

وقررت الجهات المختصة، إحالة محامٍ للمحاكمة بتهمة سب وقذف والتشهير برحمة محسن على خلفية بلاغ مقدم ضده.

وحررت رحمة محسن، بلاغًا تتهم فيه أحد المحامين بالسب والقذف والتشهير بها، على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت البداية بتلقي الأجهزة المختصة بلاغًا من أحد المطربات الشعبيات تتهم فيه محاميًا، بسبها وقذفها والتشهير بها.

وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال البلاغ.