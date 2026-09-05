الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا وتحذر من تأثيرات ظاهرة النينيو في هذا الموعد

تتجه أنظار المواطنين إلى حالة الطقس غدا الأحد 6 سبتمبر 2026، مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، بينما تشتد الحرارة على مناطق جنوب البلاد، بالتزامن مع نشاط الرياح وظهور الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح على عدد من الطرق.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس معتدل إلى حار ورطب خلال الصباح الباكر، وحار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، في حين تميل الأجواء للحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء.



درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 6 سبتمبر

تشهد مختلف مناطق الجمهورية تفاوتا في درجات الحرارة، مع ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة نتيجة نسب الرطوبة، وتأتي التوقعات كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة. السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة.

العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة. شمال الصعيد: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة.

العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة. الوجه البحري: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة.

العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة. السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

العظمى 32 درجة، والمحسوسة 36 درجة. جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 41 درجة.

وتوضح درجات الحرارة المتوقعة استمرار الأجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد، بينما تكون الحرارة أقل نسبيًا على السواحل الشمالية، مع استمرار تأثير الرطوبة على الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

تشهد حالة الطقس غدا عددًا من الظواهر الجوية التي تستدعي الانتباه، خاصة خلال ساعات الصباح وعلى الطرق السريعة والمناطق المكشوفة.

شبورة مائية صباحية

تتكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف

وتتزايد فرص ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وقد ينتج عن هذه السحب سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، دون أن يمثل تغيرا كبيرا في حالة الطقس.

فرص ضعيفة لسقوط الأمطار

كما توجد فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تبلغ نحو 10% تقريبا، وذلك على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وعلى فترات متقطعة.

وتظل فرص الأمطار محدودة وضعيفة، ولا تشير التوقعات إلى تعرض معظم أنحاء الجمهورية لموجات أمطار واسعة خلال اليوم.

نشاط الرياح وتلطيف الأجواء مساء

تشهد البلاد نشاطا للرياح أحيانا تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترا في الساعة على أغلب الأنحاء.

وتساهم هذه الرياح في تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء على بعض المناطق المكشوفة، إلا أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد ومناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ويُنصح سكان المناطق التي قد تشهد إثارة للرمال والأتربة بالانتباه إلى تطورات الحالة الجوية، خاصة خلال فترات نشاط الرياح.

ارتفاع أمواج البحر بسبب نشاط الرياح

تشهد بعض المناطق الساحلية نشاطا للرياح، خاصة على شواطئ:

مطروح.

العلمين.

الإسكندرية.

بلطيم.

جمصة.

دمياط.

بورسعيد.

ويؤدي نشاط الرياح إلى ارتفاع الأمواج لتتراوح بين 1.5 و2.25 متر، وهو ما يستدعي توخي الحذر من جانب المصطافين ورواد الشواطئ خلال فترات اضطراب حركة البحر.

ظاهرة النينيو تثير توقعات بتغيرات مناخية

وبالتزامن مع متابعة الطقس غدا، تبرز تصريحات الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، بشأن ظاهرة النينيو وتأثيراتها المحتملة خلال الأشهر المقبلة.

وقالت منار غانم إن ظاهرة «النينيو» مرشحة للاشتداد خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع نهاية عام 2026، موضحة أن تأثيرها على مصر سيكون بصورة غير مباشرة، من خلال تعزيز التغيرات المناخية.

وأشارت إلى أن انعكاسات ذلك قد تظهر في صورة حالات من عدم الاستقرار وتغير في منظومة الأمطار خلال فصلي الخريف والشتاء.

ما ظاهرة النينيو؟

أوضحت منار غانم أن النينيو ظاهرة مناخية متكررة الحدوث، وشهدها العالم خلال سنوات سابقة، وتحدث نتيجة ارتفاع درجات حرارة سطح المياه في وسط وشرق المحيط الهادئ عن معدلاتها المعتادة.

ويرتبط حدوث الظاهرة بتغير سرعات واتجاهات الرياح التجارية، وهو ما يؤدي إلى تغيرات واسعة في أنماط الطقس على مستوى العالم.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن التأثيرات المباشرة للنينيو تظهر بصورة أكبر في الدول القريبة من المحيطات.

وأوضحت أن مناطق شرق المحيط الهادئ قد تشهد فيضانات وأمطارا غزيرة وقوة في الأعاصير نتيجة تغير منظومة التوزيعات الضغطية، بينما يمكن أن تتعرض مناطق غرب المحيط الهادئ وأستراليا وشرق آسيا لموجات جفاف شديدة وموجات حر استثنائية.

النينيو وتأثيرها على درجات الحرارة العالمية

لا تقتصر تأثيرات النينيو على المناطق القريبة من المحيط الهادئ، إذ أوضحت غانم أن المحيطات تمثل نحو 70% من مساحة الكرة الأرضية، وبالتالي فإن التغير في درجات حرارة سطح المحيط الهادئ ينعكس أيضا على متوسط درجات الحرارة العالمية.

وأكدت أن ارتفاع درجات الحرارة المرتبط بالظاهرة يمكن أن يساعد على زيادة وتيرة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن النينيو تمثل عاملا مساعدا في تأكيد وتعظيم تأثير التغير المناخي، بالتزامن مع ارتفاع متوسط درجات الحرارة على مستوى العالم.

النينيو تستمر من 9 إلى 12 شهرا

وأشارت غانم إلى أن ظاهرة النينيو تستمر عادة لفترات تتراوح بين 9 و12 شهرا، موضحة أن الظاهرة الحالية بدأت خلال شهر مايو الماضي.

وأضافت أنه وفقا لأحدث التقارير التي جرى الاستناد إليها خلال المداخلة، فمن المتوقع زيادة وتيرة الظاهرة واشتدادها خلال الأشهر المقبلة، وخاصة مع نهاية عام 2026، مع استمرار تأثيراتها خلال الفترة التالية.



كيف تتأثر مصر بظاهرة النينيو؟

وحول تأثير النينيو على مصر، أكدت غانم أن الدول لا تتأثر بالظاهرة بالطريقة نفسها، إذ يختلف حجم وطبيعة التأثير وفقا للموقع الجغرافي والمناخ المعتاد لكل دولة، إلى جانب الفصل الذي تتزامن معه الظاهرة.

وأوضحت أن مصر لن تتأثر بالضرورة بالتأثير المباشر للنينيو كما يحدث في الدول القريبة من المحيط الهادئ، وإنما يمكن أن يظهر تأثيرها من خلال تعزيز التغيرات المناخية التي تنعكس على أنماط الطقس.

عدم استقرار وتغير منظومة الأمطار خلال الخريف والشتاء

وأشارت المتنبئ الجوي إلى أنه خلال فصل الخريف، وخاصة نهاياته، وكذلك خلال فصل الشتاء، قد تشهد مصر حالات من القوة والتطرف المناخي في بعض الحالات الجوية، بما في ذلك حالات عدم الاستقرار.

كما توقعت إمكانية حدوث تغيرات في منظومة الأمطار خلال فصلي الخريف والشتاء.

وأكدت أن السبب الأساسي وراء التغيرات المناخية يرتبط بالأنشطة البشرية وظاهرة الاحتباس الحراري، بينما تمثل ظاهرة النينيو عاملا مساعدا يمكن أن يزيد ويعظم وتيرة هذه التغيرات.