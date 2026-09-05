موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026.. جدول الصرف والحد الأدنى للأجور

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 للعاملين بالدولة اعتبارًا من الخميس 24 سبتمبر 2026، وفق المواعيد المحددة للوزارات والهيئات والجهات الحكومية، ويستمر صرف المرتبات للعاملين الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم خلال المواعيد المحددة في أيام 28 و29 و30 سبتمبر 2026، بينما يشمل جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادة 14 ألف و900 جنيه لموظفي الدرجة الممتازة، و12 ألف و900 جنيه لموظفي الدرجة العالية أو ما يعادلها، و11 ألف و400 جنيه لموظفي درجة مدير عام أو ما يعادلها، و10 آلاف و800 جنيه لموظفي الدرجة الأولى أو ما يعادلها، و9 آلاف و500 جنيه لموظفي الدرجة الثانية أو ما يعادلها، و9 آلاف و100 جنيه لموظفي الدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و9 آلاف و300 جنيه لموظفي الدرجة الرابعة أو ما يعادلها، و9 آلاف و100 جنيه لموظفي الدرجة الخامسة أو ما يعادلها، و8 آلاف و100 جنيه لموظفي الدرجة السادسة أو ما يعادلها.

متى يبدأ صرف مرتبات سبتمبر 2026 للعاملين بالدولة؟

يترقب الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026، بالتزامن مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد وما يرتبط به من مصروفات إضافية تشمل الرسوم الدراسية وشراء المستلزمات والكتب والأدوات المدرسية.

وأعلنت وزارة المالية موعد بدء صرف مرتبات سبتمبر 2026 للعاملين بالدولة، حيث تنطلق عملية صرف الرواتب اعتبارًا من الخميس 24 سبتمبر 2026، وفقًا للمواعيد المحددة للوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

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ويأتي تحديد موعد صرف المرتبات ضمن جدول زمني يوضح المواعيد المخصصة للجهات الحكومية المختلفة، بما يتيح للعاملين معرفة الموعد المحدد لصرف مستحقاتهم الشهرية.

ما الجهات الحكومية التي تبدأ صرف المرتبات يوم 24 سبتمبر؟

يشمل اليوم الأول من صرف مرتبات سبتمبر 2026 عددًا من الجهات الحكومية، من بينها «مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة».

كما يتضمن جدول الصرف في هذا اليوم العاملين بوزارات التموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب مديريات الطرق والنقل.

وبذلك يبدأ صرف المرتبات يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 لعدد من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وفقًا للجدول الذي حددته وزارة المالية لمواعيد إتاحة مستحقات العاملين.

متى يستمر صرف مرتبات سبتمبر 2026؟

يستمر صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وفق الجدول المحدد من وزارة المالية، على أن يشهد الأحد 27 سبتمبر 2026 صرف رواتب العاملين بعدد من الوزارات والجهات الحكومية.

وتضم الجهات المقرر صرف مرتبات العاملين بها في هذا اليوم «وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية».

ويستكمل صرف المرتبات وإتاحتها خلال أيام 28 و29 و30 سبتمبر 2026 للعاملين الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم خلال المواعيد المحددة ضمن جدول الصرف.

ما جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادة؟

يتضمن جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادة شرائح مختلفة وفق الدرجة الوظيفية للعاملين، وتبدأ من موظفي الدرجة الممتازة وصولًا إلى موظفي الدرجة السادسة.

ويحصل موظفو الدرجة الممتازة على 14 ألف و900 جنيه، بينما يحصل موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها على 12 ألف و900 جنيه.

كما يحصل موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها على 11 ألف و400 جنيه، في حين يحصل موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها على 10 آلاف و800 جنيه.

ويبلغ الحد الأدنى لموظفي الدرجة الثانية أو ما يُعادلها 9 آلاف و500 جنيه، بينما يحصل موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و100 جنيه.

أما موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها، فيحصلون على 9 آلاف و300 جنيه، بينما يحصل موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و100 جنيه.

ويصل الحد الأدنى لموظفي الدرجة السادسة إلى 8 آلاف و100 جنيه، وفق جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادة الوارد في البيانات.

أين يمكن صرف مرتبات سبتمبر 2026؟

تتعدد الوسائل التي يمكن من خلالها الحصول على مرتبات سبتمبر 2026، وتشمل ماكينات الصراف الآلي «ATM»، وفروع البنوك المختلفة، والمحافظ الإلكترونية، وبطاقات ميزة، إلى جانب تطبيقات وخدمات الدفع الإلكتروني والرقمي.

وتتيح هذه الوسائل للعاملين الحصول على مستحقاتهم وفق المواعيد المحددة لصرف المرتبات، مع تعدد قنوات إتاحة الأموال أمام المستفيدين.

ما موعد صرف مرتبات سبتمبر قبل بدء الدراسة؟

يتزامن صرف مرتبات سبتمبر 2026 مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، وهو ما يرفع أهمية معرفة مواعيد إتاحة المرتبات بالنسبة إلى الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في ظل وجود مصروفات إضافية مرتبطة بالعام الدراسي، تشمل الرسوم الدراسية وشراء المستلزمات والكتب والأدوات المدرسية.

وتبدأ عملية صرف مرتبات سبتمبر اعتبارًا من الخميس 24 سبتمبر 2026، بينما يستمر إتاحة المرتبات خلال أيام 28 و29 و30 سبتمبر 2026 للعاملين الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم في المواعيد المحددة ضمن جدول الصرف.

وبحسب البيانات الواردة، تتوزع مواعيد الصرف على عدد من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، مع تخصيص يوم الأحد 27 سبتمبر 2026 لصرف رواتب العاملين بعدد من الوزارات والجهات، واستكمال الإتاحة خلال أيام 28 و29 و30 سبتمبر 2026.