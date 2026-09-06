إعلامى يكشف إعجاب جهاز الزمالك بمستوى عمر عبد العزيز

كشف الإعلامي خالد الغندور عن إشادة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، بالمستوى الذي ظهر عليه الحارس الشاب عمر عبد العزيز، خلال تواجده مع الفريق الأول في الفترة الأخيرة.

وأوضح الغندور أن الجهاز الفني للزمالك، بالتعاون مع أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، أبدى إعجابه بالمستويات التي يقدمها عمر عبد العزيز، بعد ما حصل على فرصة التواجد والتدريب مع الفريق الأول، في ظل خطة النادي للاعتماد على العناصر الشابة خلال الفترة المقبلة.

إشادة من جهاز الزمالك بالحارس الشاب

وقال خالد الغندور خلال برنامجه «ستاد المحور»، إن عمر عبد العزيز نجح في لفت أنظار الجهاز الفني للزمالك، بعدما قدم مستويات مميزة خلال التدريبات، وهو ما جعله يدخل ضمن حسابات الفريق الأول خلال الموسم الحالي.

وأشار الإعلامي إلى أن الجهاز الفني يرى أن الحارس الشاب يمتلك إمكانيات فنية تؤهله للتطور والحصول على فرصة أكبر مع الفريق، خاصة مع استمرار متابعته بشكل مستمر خلال التدريبات والمباريات.

عمر عبد العزيز ضمن حسابات الزمالك

وأكد «الغندور» أن عمر عبد العزيز قد يحصل على فرصة الظهور مع الفريق الأول في بعض مباريات الموسم الحالي، وذلك وفقًا لظروف الفريق ورؤية الجهاز الفني، في خطوة تهدف إلى منحه المزيد من الخبرات والاحتكاك على مستوى المنافسات الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الزمالك للاستفادة من مواهبه الشابة وتجهيزها للمستقبل، بدلًا من الاعتماد بشكل كامل على العناصر صاحبة الخبرات.

الزمالك يجهز حارسه الشاب للمستقبل

ويرى مسؤولو الزمالك والجهاز الفني أن عمر عبد العزيز يمثل أحد الحراس الواعدين، ويمكن أن يصبح مستقبل مركز حراسة المرمى داخل القلعة البيضاء خلال السنوات المقبلة.

ومن المنتظر أن يستمر الجهاز الفني في تقييم مستوى الحارس خلال الفترة القادمة، مع إمكانية منحه دقائق مشاركة تدريجيًا، بهدف تجهيزه للمنافسة على مركز حراسة المرمى بشكل أساسي في المواسم المقبلة.

وتعكس هذه الرؤية رغبة الزمالك في بناء جيل جديد من اللاعبين الشباب القادرين على تمثيل الفريق الأول والحفاظ على استقرار مختلف المراكز، خاصة مركز حراسة المرمى الذي يحتاج إلى إعداد طويل وخبرة متراكمة.



