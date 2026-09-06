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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

اشتراك المترو للطلاب 2026-2027.. الأسعار والأوراق والأماكن

اشتراك المترو للطلاب 2026-2027.. الأسعار والأوراق والأماكن
اشتراك المترو للطلاب 2026-2027.. الأسعار والأوراق والأماكن
عبد الفتاح تركي

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة أسعار اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب، ومواعيد عمل مكاتب الاشتراكات، وأماكن استخراج الاشتراك في الخطوط الثلاثة، إلى جانب الأوراق المطلوبة لإتمام الإجراءات والاستفادة من الأسعار المخفضة التي توفرها وزارة النقل.

وتبدأ مكاتب اشتراكات مترو الأنفاق في استقبال المواطنين والطلاب اعتبارًا من الساعة 7 صباحًا وحتى الـ8 مساءً، على مدار الأسبوع، بينما تتراوح أسعار اشتراكات المترو للطلاب وفق عدد المناطق التي يغطيها الاشتراك، لتبدأ من 150 جنيهًا لمنطقة واحدة، وتصل إلى 300 جنيه لأربع مناطق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق الدراسة، بما يتيح للطلاب إنهاء إجراءات استخراج اشتراكات المترو مبكرًا، وتجنب التكدس المتوقع خلال الأيام الأولى من العام الدراسي، والاستفادة من الخدمة التي تساعد على تسهيل التنقل اليومي بين المدارس والجامعات.

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متى تبدأ مواعيد عمل مكاتب اشتراكات المترو للطلاب 2026-2027؟

تستقبل مكاتب اشتراكات مترو الأنفاق المواطنين والطلاب اعتبارًا من الساعة 7 صباحًا، وتستمر في العمل حتى الـ8 مساءً، وذلك على مدار الأسبوع، بالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027.

وتنتشر مكاتب الاشتراكات في عدد من المحطات الرئيسية بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، بما يتيح للطلاب الوصول إلى المكاتب واستخراج الاشتراكات وفق الإجراءات المحددة، وإنهاء المعاملات مبكرًا قبل بدء الدراسة.

أين توجد مكاتب اشتراكات الخط الأول للمترو؟

تتوزع مكاتب اشتراكات الخط الأول لمترو الأنفاق في عدد من المحطات الرئيسية، وتشمل «حلوان، عين حلوان، جامعة حلوان، المعادي، دار السلام، الزهراء، أحمد عرابي، الشهداء، منشية الصدر، حدائق الزيتون، عين شمس، عزبة النخل، المرج، والمرج الجديدة».

وتتيح هذه المكاتب للطلاب والمواطنين إتمام إجراءات استخراج الاشتراكات، وفق الأماكن المحددة على مسار الخط الأول، بما يساعد الطلاب على إنهاء إجراءات الاشتراك قبل بدء الدراسة وتفادي التكدس في الفترات الأكثر ازدحامًا.

مترو الأنفاق

ما أماكن مكاتب اشتراكات الخط الثاني للمترو؟

توجد مكاتب اشتراكات الخط الثاني في عدد من المحطات، من بينها «كلية الزراعة، المظلات، روض الفرج، مسرة، الشهداء، العتبة، الأوبرا، الدقي، جامعة القاهرة، أم المصريين، والمنيب».

وتوفر هذه المحطات أماكن مخصصة لاستخراج اشتراكات المترو، بما يسمح للطلاب باستكمال الإجراءات المرتبطة بالاشتراك قبل انطلاق العام الدراسي 2026-2027.

أين توجد مكاتب اشتراكات الخط الثالث للمترو؟

بالنسبة إلى الخط الثالث لمترو الأنفاق، فتوجد مكاتب الاشتراكات في محطات «عدلي منصور، النزهة، هليوبوليس، كلية البنات، العباسية، عبده باشا، العتبة، جمال عبد الناصر، صفاء حجازي، إمبابة، القومية، وادي النيل، جامعة الدول، وجامعة القاهرة».

وتغطي هذه المكاتب عددًا من المحطات الرئيسية على الخط الثالث، بما يتيح للطلاب والمواطنين استخراج الاشتراكات وإنهاء الإجراءات المطلوبة وفق المحطات المخصصة لذلك.

كم أسعار اشتراك المترو للطلاب 2026-2027؟

تختلف أسعار اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب وفق عدد المناطق التي يغطيها الاشتراك، مع توفير أسعار مخفضة للطلاب، وجاءت الأسعار كالتالي: «منطقة واحدة 150 جنيها، منطقتان 200 جنيه، 3 مناطق 250 جنيها، 4 مناطق 300 جنيه».

وتتيح هذه الأسعار للطلاب اختيار الاشتراك وفق عدد المناطق التي يحتاجون إلى التنقل من خلالها، بما يتناسب مع نطاق رحلاتهم اليومية بين أماكن الدراسة ومناطق الإقامة.

مترو الأنفاق

ما الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراك المترو للطلاب؟

يتطلب استخراج اشتراك المترو للطلاب تقديم عدد من الأوراق والمستندات، إلى جانب استكمال استمارة الاشتراك واعتمادها من الجهة التعليمية المقيد بها الطالب.

وتشمل الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراك المترو للطلاب ما يلي:

ما قيمة استمارة اشتراك المترو للطلاب؟

يتم شراء استمارة الاشتراك من مكاتب الاشتراكات المخصصة، وتبلغ قيمتها 5 جنيهات، على أن يتم استكمال البيانات المطلوبة بها تمهيدًا لاعتمادها واستكمال إجراءات استخراج الاشتراك.

كيف يتم اعتماد استمارة اشتراك المترو من المدرسة أو الجامعة؟

يشترط اعتماد استمارة الاشتراك بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمدرسة أو الكلية أو المعهد المقيد به الطالب، وذلك ضمن إجراءات استخراج الاشتراك والاستفادة من الأسعار المخفضة المخصصة للطلاب.

مترو الأنفاق - أرشيفية

كم صورة شخصية مطلوبة لاستخراج اشتراك المترو؟

يحتاج الطالب إلى تقديم عدد «2» صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء، ويتم ختم إحداهما بالختم الإداري للجهة التعليمية، ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج الاشتراك.

ما إثبات الشخصية المطلوب لاستخراج اشتراك المترو للطلاب؟

يتطلب استخراج الاشتراك تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، أو شهادة الميلاد الرقمية لمن هم دون 16 عامًا، وذلك ضمن المستندات اللازمة لإتمام إجراءات الاشتراك.

ما إثبات القيد المطلوب لاستخراج اشتراك المترو؟

تشمل المستندات المطلوبة أيضًا صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو صورة المديد للطلاب المجددين، وذلك ضمن الأوراق المرتبطة بإجراءات استخراج اشتراك المترو للطلاب.

لماذا يحرص الطلاب على استخراج اشتراك المترو قبل بدء الدراسة؟

يحرص الطلاب على استخراج اشتراكات مترو الأنفاق قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، للاستفادة من الأسعار المخفضة المخصصة للطلاب، إلى جانب تسهيل التنقل اليومي بين المدارس والجامعات.

كما أن إنهاء إجراءات استخراج الاشتراك مبكرًا يساعد الطلاب على تجنب التكدس خلال الأيام الأولى من العام الدراسي، خاصة مع تزامن بدء الدراسة مع زيادة الإقبال على مكاتب الاشتراكات في محطات المترو الرئيسية.

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ما أهم المعلومات عن اشتراكات المترو للطلاب 2026-2027؟

تتضمن أبرز المعلومات التي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور بشأن اشتراكات مترو الأنفاق للعام الدراسي 2026-2027، مواعيد عمل مكاتب الاشتراكات التي تبدأ من الساعة 7 صباحًا وتستمر حتى الـ8 مساءً على مدار الأسبوع، إلى جانب معرفة أماكن المكاتب في الخطوط الثلاثة وأسعار الاشتراكات والأوراق المطلوبة.

وتتراوح أسعار اشتراك المترو للطلاب وفق عدد المناطق بين 150 جنيهًا لمنطقة واحدة، و200 جنيه لمنطقتين، و250 جنيهًا لـ3 مناطق، و300 جنيه لـ4 مناطق، مع ضرورة استكمال المستندات المطلوبة واعتماد الاستمارة من الجهة التعليمية المقيد بها الطالب.

مترو الأنفاق

ومع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، تمثل معرفة مواعيد وأماكن مكاتب اشتراكات المترو وأسعار الاشتراك والأوراق المطلوبة خطوة مهمة أمام الطلاب الراغبين في إنهاء إجراءاتهم مبكرًا، والاستفادة من الاشتراكات المخفضة وتجنب التكدس خلال الأيام الأولى من الدراسة.

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