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اشتراك مترو الأنفاق للطلاب 2026.. الأوراق المطلوبة والأسعار وأماكن مكاتب الاشتراكات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اشتراك مترو الأنفاق للطلاب 2026.. الأوراق المطلوبة والأسعار وأماكن مكاتب الاشتراكات

اشتراك مترو الأنفاق
اشتراك مترو الأنفاق
محمد غالي

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تتزايد عمليات البحث عن اشتراك مترو الأنفاق للطلاب 2026، باعتباره من أهم وسائل التنقل اليومية لطلاب المدارس والجامعات، خاصة في ظل الخصومات الكبيرة التي توفرها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق على الاشتراكات مقارنة بأسعار التذاكر العادية.

اشتراك مترو الأنفاق

وتتيح الشركة للطلاب استخراج الاشتراكات المخفضة من خلال مكاتب الاشتراكات الموجودة في عدد من محطات الخطوط الثلاثة، مع ضرورة تقديم المستندات المطلوبة واستيفاء إجراءات اعتماد الاستمارة قبل سداد قيمة الاشتراك.

الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراك المترو للطلاب

يتعين على الطالب تجهيز عدد من المستندات عند التقدم لاستخراج الاشتراك، وتشمل:

شراء استمارة الاشتراك من مكاتب الاشتراكات بقيمة 5 جنيهات.
استيفاء بيانات الاستمارة المطلوبة.
اعتماد الاستمارة بخاتم شعار الجمهورية من المدرسة أو الكلية أو المعهد المقيد به الطالب.
تقديم صورتين شخصيتين حديثتين مقاس 4×6 بخلفية بيضاء.
ختم إحدى الصور من الجهة التعليمية المختصة وفقا للإجراءات المطلوبة.
تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للطالب، أو شهادة الميلاد المميكنة لمن هم دون 16 عاما.
تقديم ما يثبت قيد الطالب بالعام الدراسي الحالي، مثل إيصال المصروفات أو الكارنيه الدراسي وفقا للمستندات المطلوبة.

وبالنسبة للطلاب الذين يقومون بتجديد الاشتراك، يتم تقديم المستند الذي يثبت استمرار القيد الدراسي وفقا للإجراءات المتبعة.

اشتراك مترو الأنفاق

 أسعار اشتراك المترو للطلاب

تختلف قيمة الاشتراك وفقا لعدد المراحل التي يقطعها الطالب بين محطة السكن ومحطة الدراسة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

مرحلة واحدة: 150 جنيها.

مرحلتان: 200 جنيه.

3 أو 4 مراحل: 250 جنيها.

أكثر من 4 مراحل: 300 جنيه.

كما يتم سداد قيمة الكارت الذكي عند استخراجه للمرة الأولى، وتبلغ قيمته 80 جنيها، ويكون الكارت الممغنط صالحا لمدة 5 سنوات وفقا للقواعد المنظمة.

 خطوات استخراج اشتراك المترو للطلاب

يمكن للطالب استخراج الاشتراك من خلال اتباع عدد من الخطوات، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مكتب اشتراكات مخصص في محطات المترو.

بعد ذلك يتم شراء استمارة اشتراك الطلبة وكتابة البيانات المطلوبة بها، ومن بينها اسم الطالب ومحطة القيام ومحطة الوصول والجهة التعليمية.

ثم يتم وضع صورتين شخصيتين على الاستمارة واعتمادها وختمها من الجهة التعليمية المختصة، وإرفاق المستندات المطلوبة، ومنها صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد وإثبات القيد الدراسي.

وبعد تقديم الملف إلى الموظف المختص، يتم سداد قيمة الاشتراك وفقا لعدد المراحل المحددة للطالب واستلام الكارت والاشتراك.

أماكن مكاتب اشتراكات المترو

توجد مكاتب الاشتراكات في عدد من المحطات على الخطوط الثلاثة، ويمكن للطلاب التوجه إلى المكاتب التالية:

الخط الأول

حلوان.
عين حلوان.
جامعة حلوان.
المعادي.
الشهداء.
المرج الجديدة.

الخط الثاني

كلية الزراعة.
العتبة.
الدقي.
المنيب.

الخط الثالث

عدلي منصور.
العباسية.
ناصر.
جامعة القاهرة.

اشتراك مترو الأنفاق

ضوابط استخدام اشتراك المترو

يشترط استخدام الاشتراك من جانب الشخص الصادر باسمه فقط، ولا يجوز السماح لشخص آخر باستخدام الكارت، حتى لا يتعرض حامله للمساءلة أو الغرامة وفقا للقواعد المنظمة لاستخدام اشتراكات مترو الأنفاق.

كما يجب أن يكون الاشتراك المستخدم مطابقا للبيانات ومحطات القيام والوصول المحددة للطالب، حيث يتم استخراج اشتراك الطالب من مقر إقامته إلى مقر الدراسة وفقا للبيانات المقدمة في الاستمارة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استعداد الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، وتوفير وسيلة انتقال منخفضة التكلفة تساعدهم على الوصول إلى مدارسهم وجامعاتهم بصورة منتظمة، مع الاستفادة من الخصومات الكبيرة التي توفرها الاشتراكات الطلابية مقارنة باستخدام التذاكر العادية.

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