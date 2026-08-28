الدوري المصري.. تغييرات عديدة في تشكيل الأهلي أمام زد اليوم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة لخوض مباراته الثانية في الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027 بمواجهة زد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وكان الأهلي استهل مشواره في المسابقة بالفوز على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، ويسعى لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي ومواصلة حصد النقاط.

وتشير المصادر إلى أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، استقر بشكل كبير على ملامح التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، مع وجود تغييرات عن التشكيل الذي بدأ مواجهة الجولة الأولى.

ويدرس عموتة الدفع بياسر إبراهيم وعلي محمود وسفيان بنجديدة بشكل أساسي في مباراة زد.

وتقام مباراة الأهلي وزد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، في ثاني جولات الدوري المصري.