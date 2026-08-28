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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الهزيمة برباعية.. بيان رسمي من طرابزون بشأن استقالة مدرب الفريق

محمد صلاح
محمد صلاح
ياسمين تيسير

أعلن نادي طرابزون سبور المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح عدم قبول استقالة فاتح تكه المدير الفني للفريق عقب الهزيمة الثقيلة أمام فيرينكفاروس المجري برباعية نظيفة، في إياب الملحق المؤهل إلى الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ونشر طرابزون بيانا رسميا جاء كالتالي: "قرر مديرنا الفني فاتح تيكي تقديم استقالته نتيجة الضغط العاطفي الناتج عن الهزيمة أمام فيرينكفاروسي".

وأضاف النادي في بيانه: "قرر مجلس إدارة نادي طرابزون سبور عدم قبول استقالة فاتح تكه، وبناءً عليه سيواصل المدرب مهمته على رأس القيادة الفنية للفريق، وسيقود طرابزون سبور في المباراة المقبلة أمام أميد سبور ضمن منافسات الدوري".

واختتم : "نعلن ذلك للجمهور مع خالص التقدير".

طرابزون محمد صلاح طرابزون التركي

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