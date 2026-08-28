فيفا يقرر تعديلًا مفاجئًا على عقوبات لاعبي الأرجنتين عقب نهائي كأس العالم

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تعديلًا مفاجئًا على طريقة تنفيذ العقوبات الموقعة بحق عدد من لاعبي منتخب الأرجنتين، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا.

وكانت لجنة الانضباط في «فيفا» قد فرضت عقوبات قوية على عدد من عناصر المنتخب الأرجنتيني، بعد الاشتباكات التي وقعت عقب خسارة النهائي أمام إسبانيا، حيث حصل لياندرو باريديس على إيقاف لمدة 10 مباريات، بينما عوقب ناويل مولينا بالإيقاف 7 مباريات.

كما تضمنت العقوبات إيقاف تياجو ألمادا مباراة واحدة، وروبرتو أيالا، مساعد المدير الفني، 3 مباريات، إلى جانب غرامات مالية على عدد من الأطراف المتورطة.

وقرر الاتحاد الدولي السماح بتنفيذ عقوبات الإيقاف في المباريات الودية الدولية المصنفة ضمن مباريات الفئة الأولى «Class A»، إلى جانب المباريات الرسمية، وهو ما يمنح المنتخب الأرجنتيني فرصة لتقليص فترة غياب لاعبيه عن الاستحقاقات الرسمية من خلال خوض عدد من المباريات الودية خلال فترات التوقف الدولي.

ويأتي هذا التعديل في وقت تستعد فيه الأرجنتين لمرحلة جديدة بعد خسارة نهائي كأس العالم، بينما يحق للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الطعن على العقوبات الصادرة بحقه وبحق لاعبيه، مع إمكانية تصعيد القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية «كاس».

وكانت العقوبات قد شملت أيضًا الاتحاد الأرجنتيني، الذي تعرض لغرامة مالية بسبب عدة مخالفات، من بينها سلوك الجماهير والتمييز واستخدام رسائل ذات طابع سياسي خلال منافسات كأس العالم، مع فرض قيود على الحضور الجماهيري في مباراتيه المقبلتين على أرضه.