الملك تشارلز يعرب عن تعازيه في وفاة ملك النرويج

أعرب الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة عن تعازيه ، اليوم الجمعة ، للعائلة المالكة النرويجية عقب وفاة الملك هارلد الخامس عن عمر يناهز 89 عاما.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرته الناطقة بالإنجليزية أن المواطنين النرويجيين احتشدوا أمام القصر لوضع أكاليل من الزهور، مشيرا إلى أنه تم تنكيس العلم على القصر إلى المنتصف حدادا على وفاة الملك.

وكان القصر الملكي النرويجي قد أعلن في وقت سابق اليوم وفاة الملك هارلد الخامس عن عمر ناهز 89 عاما، وذلك عقب نقله إلى المستشفى الأسبوع الماضي لتلقي العلاج من عدوى بكتيرية في الدم.

يشار إلى أن هارالد الخامس قد تولى حكم النرويج منذ 17 يناير عام 1991، ويعد من أكبر ملوك أوروبا.