انطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالجيزة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة انطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع اعتبارًا من يوم السبت الموافق 29 أغسطس 2026، بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأكد المحافظ أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، مشيرًا إلى أن توفير التحصينات اللازمة يسهم في الحفاظ على صحة الحيوانات، ودعم الأمن الغذائي، وتوفير غذاء آمن للمواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة أن مديرية الطب البيطري استعدت لتنفيذ الحملة من خلال تشكيل لجان بجميع الإدارات البيطرية للقيام بأعمال التحصين والترقيم والتسجيل، إلى جانب توفير اللقاحات ومستلزمات التحصين، وفرق العمل من الأطباء البيطريين والمعاونين والعمال والسائقين، مع متابعة الموقف الوبائي بالأسواق.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق الكامل مع الوحدات القروية ومديرية الطب البيطري لضمان تحقيق المستهدف من الحملة، وتقديم أوجه الدعم اللازمة لإنجاحها، مع تنظيم ندوات توعوية للمربين قبل وأثناء تنفيذ الحملة لرفع الوعي بأهمية التحصين ودوره في الوقاية من الأمراض.

وناشدت محافظة الجيزة جميع المربين التعاون مع لجان التحصين والإدارات البيطرية، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية.

ومن جانبه، أجرى الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، جولة ميدانية على الأسواق بمختلف المراكز والمدن، لمتابعة الحالة العامة للأسواق ورصد الموقف الوبائي، والتأكد من جاهزية لجان التحصين وتوافر اللقاحات ومستلزمات العمل بما يضمن تنفيذ الحملة بكفاءة وتحقيق المستهدف منها.