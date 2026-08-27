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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التأمين الصحي بالجيزة ينهي أزمة الفنان محمود عامر بمجمع 6 أكتوبر الطبي

الدكتور مهاب وليد الصغير، مدير المجمع الطبي بمدينة السادس من أكتوبر
الدكتور مهاب وليد الصغير، مدير المجمع الطبي بمدينة السادس من أكتوبر
أحمد زهران

أعلن الدكتور مهاب وليد الصغير، مدير المجمع الطبي بمدينة السادس من أكتوبر، التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، عن احتواء وحل الأزمة المتعلقة بالفنان محمود عامر، وذلك عقب التواصل المباشر معه وشرح كافة ملابسات الموقف.

وأكد الدكتور مهاب وليد الصغير، مدير المجمع الطبي، أن حرص الإدارة على التواصل الفعال مع المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة، وبمتابعة من الدكتور سيد جلال مدير الإدارة المركزية للشؤون الطبية، والدكتور محمود المعداوي مدير عام فرع التأمين الصحي بمحافظة الجيزة.

أكدالدكتور مهاب وليد الصغير، مدير المجمع الطبي بـ 6 أكتوبر التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه تم احتواء وحل أزمة الفنان محمود عامر عقب التواصل معه وشرح ملابسات الموضوع، مشيرا أن التواصل مع المواطنين وراحتهم أحد الأمور الأساسية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومدير الادارة المركزية للشئون الطبية الدكتور سيد جلال، والدكتور محمود المعداوي مدير عام فرع الجيزة للتأمين الصحي.

كما أعلن الفنان محمود عامر على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن انتهاء الأزمة وسوء الفهم الذي تعرض له برفقة إحدى قريباته المسنات داخل المجمع الطبي للتأمين الصحي بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك عقب استجابة سريعة وتدخل مباشر من إدارة المجمع.

وأوضح عامر أنه تلقى تواصلا سريعا ومحترما من الدكتور مهاب وليد الصغير، مدير المجمع الطبي بـ 6 أكتوبر التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد عبد العزيز أمين، مدير عيادات المجمع؛ حيث جرى استيعاب الأمر وحل المشكلة ودياً وبشكل كامل.

وجاء هذا التطور بعد أن نشر الفنان محمود عامر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" منشورًا انتقد فيه أسلوب تعامل إحدى الطبيبات مع المرضى وكبار السن أثناء مرافقته لقريبته، مشيرا إلى حالة من الانفعال وعدم اللياقة في التعامل.

وعقب حل الأزمة، حرص عامر على تقديم الشكر والتقدير للقيادات الطبية لسرعة تفاعلهم وتفهمهم للموقف، معربًا عن أمله في أن تتواصل جهود التطوير لتشمل كافة فروع التأمين الصحي في مصر، مع التركيز على حسن رعاية كبار السن والمتقاعدين تقديرا لما قدموه من خدمة للوطن، كما وجه التحية لكل طبيب يراعي ضميره ويحسن معاملة المرضى.

محافظة الجيزة التأمين الصحي بالجيزة الفنان محمود عامر

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