هيئة النظافة بالجيزة تستجيب لشكاوى المواطنين بمواقع التواصل وتزيل تراكمات القمامة

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة حملات مكثفة؛ للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين المتعلقة بتراكمات المخلفات، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، برفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الرؤية البصرية بجميع القطاعات.

ووجه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، محمد زكي، مدير عام الهيئة، بالتحرك الميداني السريع والدفع بالمعدات والعمالة اللازمة لإزالة بؤر المخلفات والاستجابة للبلاغات المقدمة من الأهالي.

وأسفرت الحملات عن رفع المخلفات وإعادة نظافة وتجميل المواقع التالية:

- حي المنيرة الغربية: شوارع حسين مهران، بشتيل، والأقصر.

- حي الوراق: شارعا ترعة السواحل والقومية العربية.

- حي الدقي: شارعا أحمد الزيات والأنساري.

- حي الطالبية: شارع ترسا.

- حي إمبابة: شارع القومية والمنطقة الواقعة خلف موقف الأتوبيس.



وتأتي هذه الجهود المستمرة؛ ضمن استراتيجية محافظة الجيزة لسرعة حل مشاكل المواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي لشوارع وميادين المحافظة.