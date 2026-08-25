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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأنصاري يشهد احتفالية مديرية أوقاف الجيزة بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد المحروسة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة احتفالية مديرية أوقاف الجيزة بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448هـ - 2026م والتي أُقيمت عقب صلاة المغرب بمسجد المحروسة بحي العجوزة وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة.

ونقل المحافظ خلال الاحتفالية تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الحضور بمناسبة حلول الذكرى العطرة لمولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم داعيًا المولى عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعب المصري بالخير واليُمن والبركات وأن يحفظ مصر ويحقق لها المزيد من التقدم والازدهار.

وأكد محافظ الجيزة أن ذكرى المولد النبوي الشريف تمثل مناسبة عظيمة لاستلهام القيم النبيلة التي أرساها الرسول الكريم، وفي مقدمتها الرحمة والتسامح والإخلاص في العمل، وترسيخ مبادئ التكاتف والتراحم بين أبناء الوطن .

واستُهلت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها كلمة لفضيلة الشيخ سيد عمارة مدير مديرية أوقاف الجيزة تناول خلالها الدروس والعبر المستفادة من السيرة النبوية الشريفة، مؤكدًا أهمية الاقتداء بأخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال، كما تضمن الحفل فقرة للابتهالات الدينية.

حضر الاحتفالية إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام والعميد أركان حرب محمد إبراهيم العشري المستشار العسكري للمحافظة ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ والأستاذ أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة وفضيلة الشيخ سيد عمارة مدير مديرية أوقاف الجيزة وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الناصر عبد المطلب شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، والأستاذ محمد حسني، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، واللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومديري المديريات، وجموع المصلين.

محافظ الجيزة احتفالية مديرية أوقاف الجيزة مديرية أوقاف الجيزة ذكرى المولد النبوي الشريف المولد النبوي الشريف مسجد المحروسة حي العجوزة

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