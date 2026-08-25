«الهرمونات أغلى من الدجاجة».. استشاري تغذية يكشف مفاجأة عن الدواجن

أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية العلاجية، أن الدواجن سليمة، ولا توجد بها أي هرمونات، موضحًا أن الهرمونات التي يتحدث عنها البعض أغلى من ثمن الدجاجة.

وأضاف استشاري التغذية العلاجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه إذا افترضنا أن الدواجن أو البيض بها هرمونات، فإنها تتكسر ويُقضى عليها بالحرارة، لأن الشخص لا يتناول الدجاجة أو البيضة دون طهي.

ولفت إلى أن البيض هو الغذاء الوحيد الذي يمتص الجسم بروتينه بنسبة 100%، وأن المواطن عندما يتناول بيضة وزنها 40 جرامًا يحصل الجسم منها على 6 جرامات من البروتين.

وأشار إلى أن البيض يمثل رقم واحد في مصادر البروتين، وبعده تأتي الألبان، ولذلك على الجميع الحرص على تناول البيض بشكل مستمر، وتحديدًا كبار السن والأطفال.

وأوضح أن كبار السن، ومن تجاوزوا سن الـ75 عامًا، عليهم الابتعاد عن اللحوم الحمراء، وتناول اللحوم البيضاء حتى سن الـ80 عامًا، وبعد ذلك عليهم الاعتماد على البيض والألبان.