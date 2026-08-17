شعبة الدواجن: نحتاج لأكثر من مليار دجاجة سنويا إذا تم إضافتها على بطاقة التموين

أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، أنه يجب أن يتم دراسة إضافة الدواجن على بطاقة التموين في ، مضيفا:" لما سألنا وزارة التموين قالوا محصلش ولسه بدري على الملف ده ".



وقال عبد العزيز السيد في مداخلة هاتفية على قناة " المحور"، :"نحتاج إلى أكثر من مليار دجاجة سنويًا لإضافتها على بطاقة التموين".

وتابع عبد العزيز السيد :" يجب دراسة الأمر بشكل كامل ودراسة كافة جوانب المنظومة إذا تم إضافة الدواجن على بطاقات التموين ".

وأكمل عبد العزيز السيد :" إذا تم إضافة الدواجن على بطاقة التموين سيكون لها مردود اقتصادي جيد ومنها استمرارية الإنتاج وتواجد سعر عادل للدواجن بشكل مستمر ".



ولفت عبد العزيز السيد :" إحنا عندنا 27 محافظة ولازم ندرس الملف بشكل جيد للتعرف على كيفية توزيع الدواجن بعد الذبح على المحافظات حال إضافة الدواجن على بطاقة التموين ".

